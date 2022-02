¡Hay tiro! ‘Canelo’ Álvarez confirma la fecha de la pelea contra el ruso Dmitry Bivol

¡Canelo Álvarez ya tiene rival para arrancar el 2022! El boxeador mexicano se pondrá los guantes de nueva cuenta para encarar el boxeador ruso, Dmitry Bivol, luego de cerrarse las negociaciones.

A través de sus redes sociales, ‘Canelo’ confirmó la pelea de la cual se había hablado en las ultimas semanas, además de explicar en un breve mensaje que la sede del pelea se confirmará en los próximos días.

La pelea quedó pactada para el sábado 7 de mayo, fiel a la costumbre del mexicano, quien suele pelear en fechas cercanas al 5 de mayo y al 16 de septiembre.

“¡Es oficial! Pelearé este próximo 7 de mayo contra Dmitry Bivol por el campeonato mundial de la WBA Semicompleto en las 175 libras. Próximamente confirmaremos la sede”, anunció el mexicano.

🇲🇽 ¡Es oficial! #CaneloBivol

Pelearé este próximo 07 de mayo contra Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial de la WBA Semicompleto en las 175 lb. Próximamente confirmaremos la sede.

🇺🇸 It’s happening! #CaneloBivol

I will fight this upcoming May 7th against Dmitry Bivol. pic.twitter.com/9K0IBCMHXD

— Canelo Alvarez (@Canelo) February 25, 2022