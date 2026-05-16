Lo que necesitas saber: Manchester City ha llegado cuatro años consecutivos a la final de la FA Cup

Antoine Semenyo resolvió con un golazo un partido que estaba condenado a irse a tiempos extra y le dio al Manchester City su octava FA Cup en la historia, frente al Chelsea, que planteó un partido cerrado y un juego tan cerrado como este sólo podía definirse con una genialidad, y de eso se encargó Semenyo.

Este fue el segundo campeonato de la actual temporada para Manchester City, que también ganó la Copa de la Liga, frente al Arsenal, y aún tiene una pequeñita opción de buscar la Premier League, aunque los favoritos son los Gunners.

Con Pep Guardiola, Manchester City ha llegado cuatro años consecutivos a la final de la FA Cup. Ganó en 2023 y 2026 y perdió en 2024 y 2025. El estratega ya suma 20 campeonatos al frente del City y aunque se decía que podría dejar al equipo al final de la actual temporada, él mismo advirtió que quiere volver a Wembley el próximo año, por lo cual hará efectivo su último año de contrato.

Manchester City campeón de la FA Cup / FB Manchester City

Manchester City campeón de la FA Cup con el golazo de Semenyo

El único gol del partido llegó a los 71 minutos con una gran aportación de Erling Haaland, quien abandonó su zona para participar en la construcción de esta jugada y terminó habilitando a Semenyo, quien ocupó la zona de Haaland, en el centro del área, y ante la sorpresa de todos, se inventó un taquito sobre la marcha y mandó el balón a la esquina inferior derecha del arco del Chelsea. ¡Golazo!

OH. MY. WORD.



Antoine Semenyo with a sensational flick to light up this #EmiratesFACup Final and give @ManCity the breakthrough



@BBCMOTD, @footballontnt and HBO Max pic.twitter.com/6WEjBKOHKS — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 16, 2026

Bernando Silva levanta la FA Cup

Bernando Silva se irá del Manchester City al final de la actual temporada, por lo cual recibió el honor de levantar el trofeo de la FA Cup, el cual podría ser su último campeonato, a menos que pase un milagro en la Premier League.