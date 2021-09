¿Cómo, cuándo y dónde ver el Buccaneers vs Cowboys del inicio de temporada 2021 de NFL?

Se acabó la espera y después de más de siete meses sin futbol americano, regresa la NFL y con una temporada llena de expectación, morbo y muchas anotaciones. Esta temporada tiene una particularidad y es que será la temporada más larga en la historia, que comienza con un duelazo entre Buccaneers frente a Cowboys.

Como ya es costumbre en la NFL, el campeón abre la temporada y nadie mejor para dar el banderazo de bienvenida, que Tom Brady enfrentando a uno de los equipos más populares del mundo, el famoso y llamado “equipo de america”, los Dallas Cowboys.

Dak Prescott hace su regreso a la NFL, aunque sí estuvo en algunos partidos de la temporada pasada, tuvo que salir de los emparrillados por una fractura en la pierna, pero después de una larga recuperación quiere recuperar su lugar y llevar a los Cowboys a postemporada.

No será nada sencillo, aunque Cowboys tiene una tripleta en ofensiva para asustar a cualquiera (Prescott, Elliott y Amari), la verdad es que no han desplegado todo el talento que tienen y se han quedado cortos en cuando a llegar a la postemporada, con todo y que están en la división más floja de la Conferencia Nacional.

Si hablamos de la Nacional, es imposible no mencionar a uno de los favoritos, los Buccaneers. Apostaron por mantener a la mayoría de los jugadores que los llevaron al éxito en el Súper Bowl, con unas cuantas adiciones, pero lo importante es que Tom Brady regresará con el equipo.

Con Brady comandando la ofensiva y sus armas en ataque casi intactas, los Buc’s buscarán ganar el Super Bowl consecutivamente, aunque no tendrán un camino nada sencillo, que arrancará en Tampa, Florida.

¿Dónde ver el primer partido de la temporada de la NFL entre Buccaneers vs Cowboys?

Todo comenzará este 9 de septiembre, el día jueves se vivirá la primer patada para arrancar la temporada 2021 a las 7:20pm (tiempo del centro de México). El estadio Raymond James será el escenario que verá un duelo aéreo entre Buccaneers y Cowboys.

Para poder seguir el partido, podrás sintonizar el canal 9 de televisión abierta para poder seguir la transmisión en Televisa. Si prefieres la opción de la televisión de paga, ESPN será el único canal en que se siga el partido, consulta tu programación para saber que en sistema de TV aparece el canal.

Resto de la semana 1 de la NFL

Después del Buccaneers vs Cowboys del jueves por la noche, tendremos que esperar un par de días más para seguir lo que resta de la semana 1. La NFL preparó una jornada llena de emoción -que seguirá a lo largo de la temporada y te dejamos los juegos que no debes perderte- y que nos mantendrá al filo de nuestro asiento con todo y botana.

Algunos de los duelos que destacan son: Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans vs Arizona Cardinals, Kansas City Chiefs vs Cleveland Browns y el New Orleans Saints vs Green Bay Packers. Pero si pensaban que ahí había acabado toda la emoción, están muy equivocados.

El clásico partido de los lunes por la noche cierra la semana 1 de la NFL y aunque en el papel no parece ser un encuentro tan atractivo, el duelo entre Las Vegas Raiders vs Baltimore Ravens, promete sacar chispas para no perdérselo.