¿Cómo, cuándo y dónde ver el sorteo para el Mundial de Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero aún nos falta conocer algunas selecciones clasificadas, entre ellas nuestra flamante Selección Mexicana del Tata Martino, que tiene la posibilidad de clasificar en la siguiente ronda de partidos eliminatorios.

Actualmente son 15 las selecciones clasificadas, comenzando por el anfitrión Qatar. Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Serbia, España, Croacia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Argentina, Irán y Corea del Sur, son el resto de los ya calificados.

Son 17 los puestos vacantes y las eliminatorias en Concacaf, Conmebol, UEFA, África y Asia completarán sus lugares en el mes de marzo, aunque, en Europa todavía quedará un partido pendiente con el tema de Ucrania, que por el conflicto debieron aplazar su encuentro de repechaje.

Peeeeeeeero, con el Mundial de Qatar 2022 ya a disputarse en aproximadamente ocho meses, primero tendremos que conocer la suerte de las selecciones clasificadas e ir armando la fase de grupos en el sorteo para la Copa del Mundo.

Desde Suiza, casa de la FIFA, se vivirá el último sorteo con el formato actual de Copa del Mundo, porque el Mundial de Qatar 2022 será la última edición con 32 selecciones. Para el Canadá, México y Estados Unidos se aumentará a 48 selecciones.

¿Cuándo es el sorteo para el Mundial de Qatar 2022?

Desafortunadamente, el sorteo se tendrá que llevar a cabo sin todas las selecciones clasificadas y no sólo va por el tema de Ucrania, pues también quedarían pendientes los repechajes internaciones entre Sudamérica vs Asia y Oceanía vs Norteamérica.

El próximo 1 de abril, será la fecha en que los países conozcan su suerte en el Mundial Qatar 2022 y la FIFA aplicó el 2×1 porque ese mismo día se llevará a cabo el 72° Congreso del organismo rector del futbol mundial, pa’ ya no dar dos vueltas.

Para sintonizarlo será en las redes sociales de la FIFA, en la que comenzará la transmisión a la par que comience el evento. Está pactado para las 19:00 horas de Qatar, o sea, a las 10 horas tiempo del Centro de México.