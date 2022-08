El salón de la infamia: 7 veces que el "fanatismo" de los mexicanos en los Mundiales ha dado de qué hablar

La presencia de los aficionados mexicanos en los Mundiales siempre llama la atención, aunque no necesariamente por algo bueno. Más allá del ‘Cielito Lindo’, de bailar el ‘Payaso del Rodeo’ o poner la piel chinita con el Himno, hay quien confunde fanatismo con romper la ley o las reglas de otros países.

Qatar 2022 representará una de las citas más estrictas en la historia de los Mundiales. Las creencias de este país apuntan a aspectos como la vestimenta e incluso la venta de alcohol; sin embargo, a los mexicanos no nos queda más que pedir que nuestros compatriotas se comporten durante el torneo.

Y si no sabes o no recuerdas por qué el comportamiento de los mexicanos es recordado en los Mundiales, te contamos algunos episodios que, la verdad, no dan nada de orgullo.

Getty Images

La llama eterna, el tren bala y Nelson Mandela

Con todo y que los mexicanos son incomparables en los Mundiales, tienen más de una mancha en estos torneos; muchas de ellas tienen que ver con una borrachera y terminaron bastante mal. Por ejemplo, en Francia 1998, a Rodrigo Rafael Ortega ‘se le hizo fácil’ ir al baño en el Arco del Triunfo.

Lo peor de todo es que con eso, apagó la Llama Eterna. Este fuego estuvo encendido desde 1923 como homenaje a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. El “incidente” ocurrió tras la eliminación de México en octavos de final y provocó un corto arresto, así como un interrogatorio.

Getty Images

4 años después, en Corea-Japón en 2002, también se habló del alcohol y sus efectos. Un aficionado mexicano que ‘se pasó de copas’ se subió al tren bala y tuvo la (poco) brillante idea de accionar el botón de emergencia, algo que nunca antes había sucedido. Por supuesto, fue detenido y tuvo que pagar una buena multa económica.

La llegada de los mexicanos a Sudáfrica 2010 tampoco pasó desapercibida. Con todo y lo que ya había sucedido en Mundiales anteriores, un fan fue detenido por haber sido sorprendido poniéndole un sombrero de charro a la estatua de Nelson Mandela.

Al tratarse del activista y político que luchó por la igualdad en su país, lo hecho por el mexicano ofendió a miles de sudafricanos.

Brasil 2014 y Rusia 2018, Mundiales para el olvido con los aficionados mexicanos

Ya en Brasil 2014, el mal comportamiento de los mexicanos en los mundiales tomó otro rumbo. No solo se trató del alcohol y una fiesta, pues cuatro hombres que hicieron el viaje fueron detenidos con cargos por agresión y acoso sexual a una mujer en la ciudad de Fortaleza.

En noviembre del mismo año, un juez condenó a uno de ellos a un año de cárcel y a otro por seis meses, pero con la posibilidad de salir pagando multas. Los otros dos quedaron libres antes.

Y en los estadios, los mexicanos también “hicieron de las suyas”. Un grupo fue captado robando cerveza directo de las hieleras y a pesar de que hubo mucha gente, los jerseys de la Selección Mexicana destacaron rápidamente.

También en Brasil hubo un incidente en un crucero que hospedaba a varios aficionados mexicanos. Jorge Alberto López Amores, hijo del entonces procurador de Chiapas, se lanzó al mar desde el decimoquinto piso mientras gritaba que haría historia.

Conforme pasaron los días, se reveló que López había tomado bastante alcohol; otra versión apuntó a que su intención era sorprender a la conductora Mariana Echeverría, quien incluso rindió su declaración a las autoridades correspondientes.

Captura de pantalla

La polémica de las banderas de Alemania

El triunfo de México ante Alemania en Rusia 2018 es una de las más recordadas por los aficionados mexicanos en toda la historia. No obstante, también nos dejó imágenes lamentables, ya que algunas personas consideraron gracioso quemar la bandera alemana.

Y no solo eso. Otro “gracioso” la utilizó para simular que tenía relaciones sexuales.