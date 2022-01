Hay tiro: Las condiciones que Jake Paul impone a Dana White a cambio de su retiro

Siempre rodeado de polémica y con mucho qué decir fuera del ring, Jake Paul volvió a los reflectores con una interesante propuesta para Dana White. El presidente de la UFC pudo haber ‘retirado’ al también youtuber y llevarlo a las artes marciales mixtas durante las primeras horas de 2022… aunque usted no lo crea.

La propuesta se dio en Twitter y a pesar de que podría sonar a un chiste e incluso a una mala broma, las ideas de Paul no son del todo descabelladas. De hecho esto favorecería a los peleadores de la UFC.

Jake Paul publicó en su cuenta de Twitter que este es un verdadero reto para Dana White y que sumado a su retiro del box, entraría al octágono de la UFC para pelear contra Jorge Masvidal. A cambio, el estadounidense impuso tres condiciones a favor de aquellos que se encuentran en las artes marciales mixtas:

El youtuber agregó que el presidente de la UFC tendría cinco días como plazo para aceptar y que podría implementar sus peticiones cerca del 31 de marzo de 2022. Sin embargo, la respuesta llegó aproximadamente seis horas después a través de un video también publicado en Twitter.

Obviamente, esa no era la reacción que Jake Paul esperaba y se encontró con un Dana White irónico, que lo criticó a más no poder.

“Creo que eres un farsante y creo que usas esteroides. Así que quiero hacerte pruebas de esteroides al azar durante los próximos dos años. Nadie en este mundo cree que tú escribiste eso, eres demasiado estúpido. Si consideras que puedes tratar mejor a nuestros peleadores, adelante, crea tu propio negocio“, explicó el directivo en la grabación.

