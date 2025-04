Grupos, rivales y partidos de México en la Copa Oro 2025

Lo que necesitas saber: México jugará el partido inaugural de la Copa Oro el 14 de junio en el SoFi Stadium

Se realizó el sorteo de la Copa Oro 2025 y con eso tenemos ya los grupos, además de los partidos, rivales y calendario de México. La Selección Mexicana enfrentará a Costa Rica, Surinam y República Dominicana en busca de defender su título en el área.

Foto: Getty

Así quedaron los grupos de la Copa Oro 2025

La Selección Mexicana se ubicó de forma automática como cabeza de serie del Grupo A, evitando a Panamá, Canadá y Estados Unidos. Tras el sorteo se definieron sus tres rivales, y pinta para ser una fase de grupos Easy, Easy.

Pero sin más preámbulo, así quedaron los grupos de la Copa Oro 2025:

Grupo A México Costa Rica Surinam República Dominicana

Grupo B Canadá Honduras El Salvador Curazao

Grupo C Panamá Jamaica Guatemala Guadalupe

Grupo D Estados Unidos Haití Trinidad y Tobago Arabia Saudita

¿Cuándo juega México en la Copa Oro 2025?

No cabe duda de que el partido más emocionante (y difícil) de México en la Copa Oro 2025, será contra Costa Rica. Los Ticos siempre son un dolor de cabeza para la Selección Mexicana, pero ahora eso será doble porque los dirige nada menos que Miguel Herrera. México vs Miguel Herrera, Miguel Herrera vs México… ¡Van a salir chispas!

El calendario de México en la Copa Oro se dará a conocer este 11 de abril, aunque ya es un hecho que jugará el partido inaugural el 14 de junio en el SoFi Stadium.