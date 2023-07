Lo que necesitas saber: FIFA prohibió al Al-Nassr hacer fichajes debido a una deuda con Leicester

Al equipo de Cristiano Ronaldo le cayó la señora justicia. Al-Nassr no podrá realizar más fichajes aunque tenga todo el dinero del mundo, ya que FIFA impuso una sanción al equipo árabe tras un reclamo del Leciester, que exige el pago de 454 mil euros como parte de los acuerdos de rendimiento de un fichaje realizado en 2018.

¿Por qué Al-Nassr no puede hacer fichajes?

El entonces equipo de la Premier League traspasó al delantero nigeriano Ahmed Musa durante el mercado de verano del 2018 a cambio de 16.5 millones de euros, y casi medio millón más en variables por rendimiento, cifra que no ha pagado el club en el que juega Cristiano Ronaldo.

El jugador nigeriano jugó dos temporadas con el equipo árabe y en ese lapso marcó 11 goles, dio 14 asistencias y disputó 62 partidos, con lo cual ayudó a Al-Nassr a conquistar la Saudi Pro League y la Supercopa de Arabia, por lo cual se cumplieron las cláusulas de rendimiento deportivo que obliga al equipo árabe a realizar un pago extra.

Ahmed Musa dejó Leicester en 2018 / Getty Images

Sin embargo, Al-Nassr no ha soltado esos 454 mil euros y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinó que el equipo árabe debe cumplir con este pago, por lo cual FIFA sancionó al club de CR7 donde más le duele actualmente, es decir, con los fichajes, de acuerdo con Four Four Two.

Los fichajes que quedaron pendientes

Cristiano Ronaldo cuenta a su alrededor con jugadores como David Ospina, el ‘Pity’ Martínez, además de Marcelo Brozovic, sin embargo, la sanción frena los planes del Al-Nassr, que tenía en la mira los fichajes de Saul Niguez y William Carvalho.

Para que Al-Nassr (equipo que pertenece al príncipe heredero de Arabia) pueda volver a fichar tendrá que cumplir con el pago al Leicester, que jugará la siguiente temporada en la Championship, lo que significa que tendrá menos recursos económicos. Si el pago del equipo árabe se hace de manera inmediata, entonces FIFA levantaría el castigo en un par de semanas.

Cristiano Ronaldo con Al-Nassr / Getty Images

De esta manera, tanto Niguez y Carvalho tendrían que esperar prácticamente al mes de agosto para unirse a Cristiano Ronaldo.

