Lo que necesitas saber: Cristiano Ronaldo tendrá que someterse a exámenes médicos para descartar la gravedad de su lesión tras presentar fatiga muscular.

Los bombardeos entre Irán, Estados Unidos e Israel han obligado a varias personas a buscar refugio en otros países. Se dijo que entre ellos estaba Cristiano Ronaldo y su familia. Spoiler, sigue en Arabia.

Todo porque su jet privado registró un viaje de Arabia Saudita a España, después del bombardeo a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, país donde vive el portugués.

El problema, para toda la región es que el propio Donald Trump, presidente estadounidense, ya advirtió que los ataques contra Irán seguirán al menos 4 o 5 semanas más.

¿Cristiano Ronaldo se fue de Arabia Saudita?

Después del ataque de Irán contra la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, (ubicada en Riad, misma ciudad en la que vive CR7), el jet privado de Cristiano Ronaldo viajó hasta España.

Sin embargo, aunque se dijo que el portugués había abandonado el país, el Al Nassr acabó con los rumores y publicó una serie de fotografías del entrenamiento del equipo y ¿Adivinen quién aparece en las fotos? Exacto, Cristiano Ronaldo.

El supuesto viaje coincide con los ataques a la Embajada y algunos medios internacionales, aseguraban que todo se debe a la ‘fatiga muscular’ que sufrió el portugués durante la victoria 3-1 frente Al-Feyha del 28 de febrero. Es decir, que el viaje, en caso de que haya viajado, fue para someterse a varios exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión.

Sobre todo a 100 días de que arranque el Mundial 2026. A estas alturas cualquier lesión podría poner el riesgo la presencia de Cristiano en la Copa del Mundo, por lo que quiere asegurarse de estar bien y no arriesgar su participación por una lesión mal tratada.

Fotografía spl.com.sa

Sin embargo, ya vimos que no viajó ni para exámenes médicos, ni para resguardarse de los ataques, CR7 sigue Arabia, concentrado con el Al Nassr para su siguiente partido del 7 de marzo contra el Neom Sports Club.

CR7 llegó al futbol árabe en el 2023 tras firmar un contrato multimillonario con el Al Nassr. Y aunque es uno de los rostros más importantes de la liga, aún no ha podido ganar el campeonato, únicamente se ha llevado algunos campeonatos de goleo.