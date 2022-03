“Se perdió identidad”: La fuerte crítica de Cuauhtémoc Blanco al América por los malos resultados

El mal momento del América alegra a todos sus rivales y ha desatado buenos memes en las últimas jornadas de la Liga MX, pero la cosa cambia cuando se trata de los aficionados azulcremas. Y sí, esa fiel afición incluye a exfiguras del club como Cuauhtémoc Blanco.

Se trata de uno de los últimos ídolos de las ‘Águilas’, que ahora viven del recuerdo de sus últimos títulos mientras se acercan al sótano de la tabla general. En medio de toda la incertidumbre que hay en el equipo, el histórico ’10’ destacó que no ve a un plantel con garra o intención de reanimar el proyecto.

“A todos los americanistas nos duele cómo juega. Realmente uno no sabe qué pasa, no se explica. No sé si son los jugadores, el entrenador, pero no veo a un equipo con ganas de salir adelante y sacar los pantalones que teníamos antes, el carácter y el orgullo. De broma yo lo digo, denme chance 20 minutos y vas a ver que le echo ganas“, declaró ‘Cuauh’ en La Última Palabra.

Por si fuera poco, la crítica de Cuauhtémoc Blanco se extendió a todo lo que rodea al América. Hoy gobernador de Morelos, enfatizó en la ausencia de figuras que hay dentro del equipo. Es decir, entrenadores en fuerzas básicas o en general encargados de área.

“Se ha perdido la identidad del americanismo ahí adentro. Antes salían jugadores de las fuerzas básicas del América ahora ya no hay, ahora hay puro extranjeros. Me duele muchísimo, ¿sabes cuántos americanistas quedan? Raúl Rodrigo Lara, Guillermo Naranjo, el ‘Chocolate’ García y nada más. Los borraron a todos“, agregó Cuauhtémoc Blanco.

¿Qué opina Cuauhtémoc Blanco sobre la posible salida de Solari?

Cuestionado por el panel del programa de debate, Cuauhtémoc Blanco señaló que Santiago Solari no es el único responsable en este momento. El exfutbolista dijo que Santiago Baños también lleva su dosis de culpa en estos errores y fracasos, ya que él está a cargo del armado del plantel.

“Los resultados hablan por sí solo. A final de cuentas debes hacer una reestructuración en el América; no solo Solari, con los que están alrededor. También tiene que ver mucho el presidente, aunque duela es una realidad lo que se vive porque tú haces las contrataciones“, sentenció ‘Cuauh’.