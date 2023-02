¡Se le fueron con todo! La presidenta del Valencia vivió un momento muy duro en plena conferencia de prensa. Ella y el resto de la directiva fueron fuertemente cuestionados por las decisiones que tienen tan mal al club y nadie quisiera estar en su lugar ahora.

Pasa que a raíz de la salida de Gennaro Gattuso como DT del Valencia, la afición de Mestalla terminó de enfurecer. Su salida fue “de mutuo acuerdo”, sin embargo, el técnico italiano había mostrado previamente su molestia por la falta de refuerzos en el mercado invernal de enero.

La directiva del Valencia fue fuertemente cuestionada por la prensa/Getty

Vaya forma de cuestionar a la directiva del Valencia allá en España

Por todo lo anterior, más que una conferencia de prensa, la directiva del Valencia vivió un a verdadera comparecencia al puro estilo del Senado estadounidense o el Parlamento de cualquier país de Europa.

Layhoon Chan, presidenta del Valencia y representante de Peter Lim (principal accionista del club), fue el blanco de la mayoría de las preguntas y críticas hacia la gestión de toda la directiva:

“Ustedes han pisado el escudo de nuestros abuelos; la afición ya no les cree, ya no les quiere en Mestalla, ¿por qué quieren continuar? ¡Vendan, váyanse! Sino saben dirigir un club, dedíquense a la petanca. ¡¿Por qué no se marchan?! ¿Cómo son capaces de convivir en un ambiente de una afición que no les quiere? ¿Qué les motiva a seguir aquí?”

Miguel Ángel Corona, también directivo del Valencia, se llevó su propia crítica bastante fuerte también:

“¿No le da vergüenza ajena mantenerse en el cargo que usted ostenta, y mantener la mentira que lleva manteniendo durante cuatro años?“; “¿Tú sabes realmente lo que eres en el club? ¿Tienes clara tu función? Cuando te acuestas por las noches, ¿tienes claro que tu trabajo sirve para esto?”.

Y tras todo esto, ¿piensan vender al equipo?

La prensa también preguntó si en las reuniones que sostiene la directiva del Valencia nunca se pone sobre la mesa que lo hacen todo mal, o si han considerado la posibilidad de que ellos sean el problema y no lo jugadores o los entrenadores (¡más directo y brutal, imposible!).

Pero ante la constante pregunta de si no piensan vender al Valencia (para hacerle un bien), la directiva encabezada por Layhoon Chan fue clara: no. No tienen intención de vender al equipo y aclaró que la salida de Gattuso se dio porque él “tiró la toalla” al no ver forma de revertir la mala situación del club.

Si de ves en cuando cuestionáramos así a los directivos de la Liga MX…