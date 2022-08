Gracias al sorteo de Qatar 2022 nos enteramos no sólo de los tres rivales que México enfrentará en la fase de grupos del Mundial, también conocimos las sedes donde el equipo de Gerardo Martino buscará hacer historia: El Estadio 974 y el Estadio Lusail.

Foto: FIFA

México debutará contra Polonia precisamente en el Estadio 974, así que la cita de hoy es para hablar de algunas curiosidades que rodean a este peculiar inmueble.

Estadio 974, único a nivel mundial

Empecemos por conocerlo un poco. Tiene una capacidad de 40 mil aficionados y la FIFA lo describe como uno de los más innovadores en la historia de la Copa Mundial.

Foto: FIFA

Su principal curiosidad, sin duda, es la forma en que fue construido… bueno, mejor dicho, la manera en que fue montado. Se trata de la sede del Mundial que se ha vuelto famosa por estar armada con contenedores de transporte y otra clase de bloques modulares.

No es exageración decir que el Estadio 974 está hecho para Qatar 2022 y ya. Sucede que así como fue montado, tras la finalización del Mundial será desmontado completamente.

Dejará un legado tras Qatar 2022

Pero ojo, porque esa es otra importante curiosidad del escenario donde México enfrentará a Polonia. Todos los materiales con los que se contará tras desmontar el 974 Stadium, serán reutilizados en diferentes proyectos, “lo que proporcionará al legado mundialista un sentido totalmente novedoso”, señala una semblanza de la FIFA.

Cabe resaltar que eso de ser desmontable tiene varios beneficios. En primer lugar, acabar con el problema de otros países que luego de sus torneos no saben cómo hacer que el estadio recién construido sea rentable. Además, su construción fue mucho más rápida y menos costosa de lo habitual.

Foto: FIFA

Sin aire acondicionado pero con partidos memorables

Por si fuera poco, ofrecerá ventilación natural. Las partes abiertas del Estadio 974 permitirán la entrada de aire para compensar que no se cuenta con aire acondicionado como otros inmuebles del Mundial. Se ubica junto al mar, así que brindará un clima inmejorable para los aficionados.

Foto: FIFA

El nombre del estadio viene precisamente de la cantidad de contenedores utilizados para montarlo: 974. Además, ese número es el código de marcación internacional de Qatar.

Además del México vs Polonia, el Estadio 974 albergará también los juegos entre Portugal y Ghana, Francia y Dinamarca, Brasil vs Suiza, Polonia vs Argentina y Serbia vs Suiza, así como un partido de Octavos de Final.