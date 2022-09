Los Dallas Cowboys tuvieron un arranque de temporada para el olvido. Fueron la ofensiva menos productiva de la primera semana de la temporada 2022, después de apenas conseguir tres puntos ante los Tampa Bay Buccaneers, que se llevaron un triunfo bien trabajado 19-3.

Pero las malas noticias no terminaron en el marcador, pues Dallas perderá a su quaterback titular, Dak Prescott por varias semanas, de acuerdo con declaraciones del dueño de la franquicia, Jerry Jones, quien confirmó una lesión en su jugador estelar, y quien tendrá que entrar al quirófano. Después se confirmó que el jugador se perderá entre seis y ocho semanas.

La lesión de Dak Prescott

Ya avanzado el último cuarto, Prescott intentó lanzar, cuando apareció Shaquil Barrett, quien en su intento por frustrar la ofensiva de los Cowboys, golpeó la mano del quarterback, quien abandonó el partido.

Prescott fue a los vestidores, donde se le realizaron estudios y una vez finalizado el partido se confirmó una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha.

“Obviamente esto no es lo que quieres escuchar, pero no es lo peor que me ha pasado. Es sólo otro bache en el camino”, dijo Prescott, de acuerdo con The Athletic.

Here’s how Dak Prescott injured his hand pic.twitter.com/UVhn4nMkUk — Jon Machota (@jonmachota) September 12, 2022

¿Quién tomará el lugar de Prescott?

Jerry Jones confirmó a Cooper Rush como el querterback que tomará el lugar de Prescott durante el tiempo en que el jugador estelar esté en recuperación. Rush fue precisamente quien entró al campo ante los Buccaneers, cuando el partido estaba 19-3.

En el cierre del partido, Cooper Rush completó siete de 13 intentos de pase para cerrar con 64 yardas, mientras que Prescott completó 14 de 29 pases para un total de 134 yardas.

Rush fue reclutado por los Cowboys en 2017 como agente libre no reclutado después del Draft y desde 2018 se ha mantenido como el quarterback suplente del equipo, salvo un periodo en 2020 en el que fue a los New York Giants, aunque realmente pasó de puntitas, fue liberado meses después y firmó de nueva cuenta con Dallas.

Rush tiene 28 años de edad y la lesión de Prescott supone una oportunidad de oro para afianzarse en la NFL.

Cabe recordar que en 2020, cuando Prescott sufrió fractura de tibia tras dislocarse el tobillo, Dallas recurrió a Andy Dalton, quien actualmente está en los New Orleans Saints.