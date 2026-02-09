Seattle Seahawks lo volvió a hacer y, si algo dejó este Super Bowl LX, es una de esas historias que te sacan el “se me metió algo al ojo”: Derick Hall, linebacker de Seattle, pasó de ser un micro prematuro nacido a las 23 semanas (con apenas 1% de probabilidad de sobrevivir, según los reportes) a campeón del Super Bowl.

Sí: un jugador que de bebé fue dado por muerto (la historia se cuenta como “nació sin latido”/“pronunciado muerto” en publicaciones virales recientes) hoy está en la cima de la NFL.

Seahawks por fin cobraron revancha y se llevaron el Super Bowl LX con un 29-13 sobre los Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El plan fue simple (y doloroso para New England): defensa asfixiante y Jason Myers perfecto con cinco goles de campo para ir construyendo la ventaja. La primera anotación de Seattle llegó con pase de Sam Darnold a AJ Barner para el 19-0, y el momento que terminó de apagar cualquier esperanza fue el touchdown defensivo de Uchenna Nwosu, que se fue a la zona de anotación tras una jugada de balón suelto/intercepción provocada por la presión de Seattle. Los Patriots rompieron el cero ya en el último cuarto con TD de Mack Hollins, pero la noche fue de los Seahawks y su segundo anillo en la historia.

¿Quién es Derick Hall y por qué su historia se volvió viral en el Super Bowl LX?

Derick Hall es linebacker de los Seattle Seahawks (egresado de Auburn y seleccionado en el NFL Draft 2023, pick 37 global, de acuerdo con perfiles y reportes sobre su carrera).

Pero el motivo por el que su historia explotó en redes en la semana del Super Bowl no fue una captura o una tacleada: fue su origen.

Diversos reportes y publicaciones (incluyendo medios locales y perfiles oficiales ligados a su causa) cuentan que Hall nació extremadamente prematuro —alrededor de 23 semanas— y que en ese momento le daban solo 1% de posibilidades.

Nació a las 23 semanas: “1% de probabilidad” y el papel de su mamá

En la cobertura previa al Super Bowl, se ha destacado el rol de su madre (mencionada en reportes como Stacy Gooden-Crandle), quien tomó la decisión de pelear por su vida cuando el panorama era casi imposible.

La narrativa “nació sin latido / fue pronunciado muerto” aparece en publicaciones virales recientes (ChurchPOP y republicaciones), así que si la vas a usar en la nota, lo más limpio es atribuirla como “según publicaciones virales” (sin venderla como documento médico).

Del NICU al Super Bowl: la vuelta más pesada de la historia

El punto aquí es sencillo: sobrevivió, creció, llegó a la élite… y hoy, con Seahawks campeón, su historia queda tatuada como una de las postales humanas del Super Bowl LX. Medios que lo perfilaron en estos días mencionan incluso secuelas respiratorias como asma por pulmones subdesarrollados, algo común en nacimientos tan prematuros.

Derick Hall (#58), linebacker de los Seattle Seahawks. Foto: IG @derickhall9.

La One Percent Foundation: qué es y a quién ayuda

Derick Hall también es fundador de la Derick Hall One Percent Foundation, una organización cuyo trabajo incluye apoyo a bebés prematuros y sus familias, además de iniciativas contra inseguridad alimentaria y temas de salud/obesidad infantil en comunidades con menos acceso.

En el sitio oficial de la fundación se explica que buscan ayudar con la transición del hospital a casa y recursos específicos para prematuros (incluyendo equipo especializado).

Derick Hall en un evento de la Derick Hall One Percent Foundation. Foto: Derick Hall One Percent Foundation.

Por qué esta historia pegó tanto (y por qué importa)

Porque el Super Bowl siempre vende el show, los comerciales y el caos… pero de vez en cuando te suelta una historia que te aterriza:

un bebé que nació cuando todo pintaba para tragedia ,

, una familia que decidió no rendirse ,

, y un atleta que ahora usa su plataforma para regresar apoyo a quienes pasan por lo mismo.

¿Cuántas semanas tenía Derick Hall cuando nació?

Los reportes y publicaciones que circularon previo al Super Bowl LX indican que nació alrededor de las 23 semanas de gestación.

¿Es cierto que le daban 1% de probabilidad de sobrevivir?

Sí: esa cifra aparece en perfiles y notas recientes sobre su historia, además de publicaciones virales que retomaron el caso.

¿Qué es la One Percent Foundation de Derick Hall?

Es la fundación creada por Hall para apoyar, entre otras causas, a bebés prematuros y sus familias, además de programas comunitarios contra inseguridad alimentaria y salud infantil.

Si alguien te dice que “la edad/las estadísticas/los pronósticos lo son todo”, le enseñas esta historia: Derick Hall pasó del 1% a lo más alto. Y ahora, con Seahawks campeón, su historia ya es parte del folclor del Super Bowl.