Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 del 2025, aparece hasta el puesto 32 con sus 59 millones de dólares anuales.

¿Cómo les caería un sueldito anual de 260 millones de dólares? Sin duda sería un sueño para nosotros los mortales, pero es una realidad para Cristiano Ronaldo, quien fue el deportista mejor pagado del mundo en el 2025.

En el segundo lugar de la lista publicada por el sitio especializado Sportico, tenemos al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que se embolsó unos 137 milloncitos de dólares entre boxeo y los patrocinadores. Lo más impresionante no es el dinero, es que superó al mismísimo Lionel Messi.

Sorpresivamente en el top ten no aparece ningún piloto de Fórmula 1, con todo y que es uno de los deportes más exclusivos y caros. Por ejemplo, Lewis Hamilton de Ferrari se ubica en el 11 lugar, mientras que Max Verstappen en el 15 sitio.

Yo también quiero vivir ese sueño Sr. Pool
Yo también quiero vivir ese sueño Sr. Pool / Captura de pantalla

Los deportistas mejor pagados del 2025

Cristiano Ronaldo, ‘Canelo’ Álvarez y Lionel Messi lideran la lista de los deportistas mejor pagados del 2025. El argentino, campeón del mundo y figura del Inter de Miami, ganó 130 millones de dólares, siete millones menos en comparación con lo que generó nuestro ‘Canelo’ de toda la vida.

Para calcular las ganancias anuales de todos los deportistas que aparecen en la lista, Sportico incluyó en el calculó; salario, patrocinios, incentivos, bonos y más conceptos que les ayudaron a aumentar sus cuentas de banco.

Dentro de los primeros veinte, tenemos a:

  • 5 futbolistas
  • 4 basquetbolistas
  • 3 golfistas
  • 3 futbol americano
  • 2 pilotos de Fórmula 1
  • 2 beisbolistas
  • 1 boxeador
DeportistaDeporteSueldo
1Cristiano RonaldoFutbol260 millones
2Saúl ‘Canelo’ ÁlvarezBox137 millones
3Lionel MessiFutbol130 millones
4Juan SotoBeisbol129.2 millones
5LeBron JamesBasquetbol128.7 millones
6Karim BenzemaFutbol115 millones
7Stephen CurryBasquetbol105.4 millones
8Shohei OhtaniBeisbol102.5 millones
9Kevin DurantBasquetbol100.8 millones
10Jon RahmGolf100.7 millones
11Lewis HamiltonF1100 millones
12Kylian MbappéFutbol95 millones
13Giannis AntetokounmpoBasquetbol94.3 millones
14Rory McIlroyGolf91.2 millones
15Max VerstappenF183 millones
16Scottie SchefflerGolf82.9 millones
17Patrick MahomesFutbol Americano80.3 millones
18Erling HaalandFutbol77.9 millones
19Josh AllenFutbol Americano73.2 millones
20Justin HerbertFutbol Americano71.1 millones
Siuuu
Captura de pantalla

Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 del 2025, aparece hasta el puesto 32 con sus 59 millones de dólares anuales. En caso de Carlos Alcaraz, número 1 del ranking del ATP, se quedó en el lugar 35 con 57.8 millones. Lejos, muy lejos de los primeros puestos.

