Lo que necesitas saber: Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 del 2025, aparece hasta el puesto 32 con sus 59 millones de dólares anuales.

¿Cómo les caería un sueldito anual de 260 millones de dólares? Sin duda sería un sueño para nosotros los mortales, pero es una realidad para Cristiano Ronaldo, quien fue el deportista mejor pagado del mundo en el 2025.

En el segundo lugar de la lista publicada por el sitio especializado Sportico, tenemos al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que se embolsó unos 137 milloncitos de dólares entre boxeo y los patrocinadores. Lo más impresionante no es el dinero, es que superó al mismísimo Lionel Messi.

Sorpresivamente en el top ten no aparece ningún piloto de Fórmula 1, con todo y que es uno de los deportes más exclusivos y caros. Por ejemplo, Lewis Hamilton de Ferrari se ubica en el 11 lugar, mientras que Max Verstappen en el 15 sitio.

Yo también quiero vivir ese sueño Sr. Pool / Captura de pantalla

Los deportistas mejor pagados del 2025

Cristiano Ronaldo, ‘Canelo’ Álvarez y Lionel Messi lideran la lista de los deportistas mejor pagados del 2025. El argentino, campeón del mundo y figura del Inter de Miami, ganó 130 millones de dólares, siete millones menos en comparación con lo que generó nuestro ‘Canelo’ de toda la vida.

Para calcular las ganancias anuales de todos los deportistas que aparecen en la lista, Sportico incluyó en el calculó; salario, patrocinios, incentivos, bonos y más conceptos que les ayudaron a aumentar sus cuentas de banco.

Dentro de los primeros veinte, tenemos a:

5 futbolistas

4 basquetbolistas

3 golfistas

3 futbol americano

2 pilotos de Fórmula 1

2 beisbolistas

1 boxeador

N° Deportista Deporte Sueldo 1 Cristiano Ronaldo Futbol 260 millones 2 Saúl ‘Canelo’ Álvarez Box 137 millones 3 Lionel Messi Futbol 130 millones 4 Juan Soto Beisbol 129.2 millones 5 LeBron James Basquetbol 128.7 millones 6 Karim Benzema Futbol 115 millones 7 Stephen Curry Basquetbol 105.4 millones 8 Shohei Ohtani Beisbol 102.5 millones 9 Kevin Durant Basquetbol 100.8 millones 10 Jon Rahm Golf 100.7 millones 11 Lewis Hamilton F1 100 millones 12 Kylian Mbappé Futbol 95 millones 13 Giannis Antetokounmpo Basquetbol 94.3 millones 14 Rory McIlroy Golf 91.2 millones 15 Max Verstappen F1 83 millones 16 Scottie Scheffler Golf 82.9 millones 17 Patrick Mahomes Futbol Americano 80.3 millones 18 Erling Haaland Futbol 77.9 millones 19 Josh Allen Futbol Americano 73.2 millones 20 Justin Herbert Futbol Americano 71.1 millones

Captura de pantalla

Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 del 2025, aparece hasta el puesto 32 con sus 59 millones de dólares anuales. En caso de Carlos Alcaraz, número 1 del ranking del ATP, se quedó en el lugar 35 con 57.8 millones. Lejos, muy lejos de los primeros puestos.