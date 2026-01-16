Lo que necesitas saber:
¿Cómo les caería un sueldito anual de 260 millones de dólares? Sin duda sería un sueño para nosotros los mortales, pero es una realidad para Cristiano Ronaldo, quien fue el deportista mejor pagado del mundo en el 2025.
En el segundo lugar de la lista publicada por el sitio especializado Sportico, tenemos al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que se embolsó unos 137 milloncitos de dólares entre boxeo y los patrocinadores. Lo más impresionante no es el dinero, es que superó al mismísimo Lionel Messi.
Sorpresivamente en el top ten no aparece ningún piloto de Fórmula 1, con todo y que es uno de los deportes más exclusivos y caros. Por ejemplo, Lewis Hamilton de Ferrari se ubica en el 11 lugar, mientras que Max Verstappen en el 15 sitio.
Los deportistas mejor pagados del 2025
Cristiano Ronaldo, ‘Canelo’ Álvarez y Lionel Messi lideran la lista de los deportistas mejor pagados del 2025. El argentino, campeón del mundo y figura del Inter de Miami, ganó 130 millones de dólares, siete millones menos en comparación con lo que generó nuestro ‘Canelo’ de toda la vida.
Para calcular las ganancias anuales de todos los deportistas que aparecen en la lista, Sportico incluyó en el calculó; salario, patrocinios, incentivos, bonos y más conceptos que les ayudaron a aumentar sus cuentas de banco.
Dentro de los primeros veinte, tenemos a:
- 5 futbolistas
- 4 basquetbolistas
- 3 golfistas
- 3 futbol americano
- 2 pilotos de Fórmula 1
- 2 beisbolistas
- 1 boxeador
|N°
|Deportista
|Deporte
|Sueldo
|1
|Cristiano Ronaldo
|Futbol
|260 millones
|2
|Saúl ‘Canelo’ Álvarez
|Box
|137 millones
|3
|Lionel Messi
|Futbol
|130 millones
|4
|Juan Soto
|Beisbol
|129.2 millones
|5
|LeBron James
|Basquetbol
|128.7 millones
|6
|Karim Benzema
|Futbol
|115 millones
|7
|Stephen Curry
|Basquetbol
|105.4 millones
|8
|Shohei Ohtani
|Beisbol
|102.5 millones
|9
|Kevin Durant
|Basquetbol
|100.8 millones
|10
|Jon Rahm
|Golf
|100.7 millones
|11
|Lewis Hamilton
|F1
|100 millones
|12
|Kylian Mbappé
|Futbol
|95 millones
|13
|Giannis Antetokounmpo
|Basquetbol
|94.3 millones
|14
|Rory McIlroy
|Golf
|91.2 millones
|15
|Max Verstappen
|F1
|83 millones
|16
|Scottie Scheffler
|Golf
|82.9 millones
|17
|Patrick Mahomes
|Futbol Americano
|80.3 millones
|18
|Erling Haaland
|Futbol
|77.9 millones
|19
|Josh Allen
|Futbol Americano
|73.2 millones
|20
|Justin Herbert
|Futbol Americano
|71.1 millones
Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 del 2025, aparece hasta el puesto 32 con sus 59 millones de dólares anuales. En caso de Carlos Alcaraz, número 1 del ranking del ATP, se quedó en el lugar 35 con 57.8 millones. Lejos, muy lejos de los primeros puestos.