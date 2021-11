Derechos Humanos, Serena Williams y otros tenistas levantan la voz tras la desaparición de Peng Shuai

El mundo del deporte, y en especial el tenis, se quedó paralizado tras la desaparición de la exteninista china Peng Shuai, a sólo dos semanas de haber compartido un mensaje en redes sociales para acusar a Zhang Gaoli, exvicepresidente del gobierno chino, por abuso sexual.

El mensaje fue publicado el 2 de noviembre de 2021 y minutos después fue eliminado de la plataforma Weibo, que se considera el equivalente a twitter en China. Desde esa fecha se desconoce su paradero.

El miércoles 17 de noviembre, una cadena televisiva, ligada al gobierno chino, publicó un supuesto mensaje escrito en un mail, en el cual asegura que se encuentra bien y descansando en casa, sin embargo, lejos de proyectar tranquilidad, el mail alimenta las dudas, ya que diversas autoridades consideran que el mensaje no fue escrito realmente por Peng Shuai.

Las dudas recaen por la presencia del cursor de edición en la tercera línea del texto. “Cuesta creer que Peng Shuai haya escrito realmente el correo”, dijo Steve Simon, director ejecutivo de la WTA, quien aseguró que ha tratado de contactar a la jugadora por diferentes medios sin tener respuesta.

El abogado del grupo de Defensores de Derechos Humanos en China, insitó a no creer en el mensaje del mail, independientemente si Peng Shuai lo haya escrito o no, tomando en cuenta antecedentes del gobierno chino.

“El gobierno chino tiene un largo historial de detener gente arbitrariamente implicada en casos controvertidos, controlando su capacidad de hablar libremente y haciendo que emitan forzosamente comunicados”, mencionó.

Una de las primeras tenistas en expresarse sobre la situación fue la japonesa Naomi Osaka:“La censura nunca está bien a toda costa, espero que Peng Shuai y su familia estén a salvo y bien. Estoy en estado de shock por la situación actual y le estoy enviando amor e iluminando su camino”, indicó.

A lo largo de las horas, otros tenistas han manifestado su preocupación por la extenista china, entre ellas Serena Williams, quien pidió no guardar silencio en este caso, a la vez que exigió que se investigue la situación.

“Estoy desolada y conmocionada al conocer la noticia de mi compañera Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe ser investigado y no debemos permanecer en silencio. Enviando amor a ella y a su familia durante este momento increíblemente difícil”, manifestó en redes sociales.

