Al final de cada temporada en Europa, no solo conocemos a los campeones de la Ligas más importantes, también a aquellos equipos que no seguirán en Primera División. Y cómo en la ‘bendita’ Liga MX no tenemos descenso desde hace varios años, repasaremos a los equipos en el ‘Viejo Continente’ que se despiden de la categoría principal.

Muchos apenas pudieron sobrevivir una temporada, mientras que, otros firmaron su caída después de varias temporadas sin sumar puntos o conseguir victorias. En fin, pongan las golondrinas para despedir a estos equipos.

Guillermo Ochoa con el Salernitana / Foto: Getty Images

Adiós a la Premier League, hola al Championship

Hasta el momento está confirmado el regreso del Leicester City y del Ipswich a la Premier League. El último lugar vacante se lo pelearan cuatro equipos, sin embargo, para que tres suban, tres tienen que bajar y hasta ahora solo el Sheffield United y el Burnley tienen seguro su descenso.

Los números del Sheffield United (A falta de una jornada)

Victorias: 3

Empates: 7

Derrotas: 27

Goles a favor: 35

Goles en contra: 101

Puntos: 16

El Lutton podría salvarse en la última jornada, pues tiene 26 puntos y en caso de un triunfo empataría con 29 al Nottingham Forest, suponiendo que este no sume, y con la diferencia de goles a su favor se quedaría en primera, aunque su permanencia depende de una victoria o empate del Nottingham.

El Sheffield United firmó su descenso / Fotografía REUTERS

Los tres equipos que se despiden de LaLiga

Por un lado el Real Madrid se coronó campeón de España y por el otro el Almería y el Granada firmaron su descenso, con todo y que aún hay 9 puntos en juego, ni tres victorias son suficientes para salvarlos.

Los números del Almería (A falta de tres jornadas)

Victorias: 2

Empates: 11

Derrotas: 21

Goles a favor: 33

Goles en contra: 67

Puntos: 17

El Cadiz aún puede quedarse en primera división, lo único que necesita es ganar sus tres partidos restantes y esperar a que el Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Mallorca de Javier Aguirre no sumen ni un solo punto.

El Almería ocupa el último lugar de la Liga de España / Fotografía @U_D_Almeria

Ochoa y los equipos que se despiden de la Serie A

El nuevo campeón de Italia es el Inter de Milán, sin embargo, hasta el fondo de la tabla general quedó hundido el Salernitana de Guillermo Ochoa que no pudo hacer nada para evitar la caída. En toda la temporada apenas consiguieron 15 puntos y a falta de dos jornadas su descenso ya es una realidad.

Números del Salertinana (A falta de dos jornadas)

Victorias: 2

Empates: 9

Derrotas: 24

Goles a favor: 27

Goles en contra: 75

Puntos: 15

En la Serie A descienden tres equipos, así que aún falta por definir a los que acompañarán a los ‘Hipocampos’ en la segunda división. Cagliari, Empoli, Frosinone, Udinese y Sassuolo son los que se encuentran peleando por la permanencia.

Pelea por el descenso (A falta de dos jornadas)

Cagliari | 33 pts

Empoli | 32 pts

Frosinone | 32 pts

Udinese | 30 pts

Sassuolo | 29 pts

Guillermo Ochoa /Fotografía Getty

Los clubes que se despiden de la Bundesliga

En la Bundesliga también descienden tres equipos, los dos últimos en la tabla general se van de forma automática, mientras que, el clasificado en el puesto 16 se enfrenta en una serie de ida y vuelta contra el tercero de la Bundesliga 2, en el Relegation. El ganador se queda con el último lugar en Primera División.

Números del SV Darmstadt 98 (A falta de una jornada)

Victorias: 3

Empates: 8

Derrotas: 21

Goles a favor: 30

Goles en contra: 76

Puntos: 17

Hasta ahora, el único descendido es el SV Darmstadt 98. El Colonia podría colarse al Relegation y el Unión Berlin salvarse del repechaje y asegurar su permanencia al mandar al Mainz al puesto 16.

Fotografía @SVD98EN

¿Cómo funciona el descenso en la Ligue 1?

Igual que en la Bundesliga, dos equipos de la Ligue 1 descienden de forma automática, mientras que, el 16 se jugará la permanencia contra el tercer lugar de la segunda división.

Números del Clermont (A falta de dos jornadas)

Victorias: 5

Empates: 10

Derrotas: 17

Goles a favor: 26

Goles en contra: 54

Puntos: 25

El Clermont es el único equipo que ya tiene seguro el descenso. El Lorient podría subir al repechaje y el Metz salvarse del descenso, sin embargo, necesita ganar sus últimos partidos restantes para lograrlo.

Por ahora, varios equipos tendrán que jugarse todo para permanecer, al menos una temporada más, en primera división.

