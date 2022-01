Intenta no llorar: La emotiva despedida de los Steelers a ‘Big Ben’ en Heinz Field

¡No te vayas, chavito! Ben Roethlisberger adelantó que el partido entre Steelers y Browns en la semana 17 sería el último que juegue en Heinz Field en una temporada regular de NFL. Esto provocó incertidumbre entre los aficionados, pero sobre todo tristeza ante semejante noticia.

Elegido por Pittsburgh en el Draft de 2004, firmó un contrato por seis temporadas que se convirtieron en 18. Ese número parece cualquiera; sin embargo, representa la estancia más larga de un quarterback en el mismo equipo de la NFL. Así que no hay más que agregar, ‘Big Ben’ es un histórico y de esa misma manera lo despidieron anticipadamente en su casa.

Antes del duelo entre Steelers y Browns, las estadísticas de ‘Big Ben’ en Heinz Field ascendían a 91 victorias, 32 mil 496 yardas por aire y 235 pases de anotación. Una vez que anunció su pequeña pero dolorosa despedida, el QB despertó un sinfín de emociones que se vieron reflejadas en un mismo lugar.

Desde la llegada de Pittsburgh al estadio, las cámaras se volcaron sobre Roethlisberger y dieron seguimiento a cada uno de sus movimientos. Las redes sociales hicieron lo propio y las cuentas oficiales de los Steelers publicaron imágenes y videos en los que agradecieron a su histórico.

Hay quien dice que los deportes son solo eso, actividades que hacen otras personas y nos sentamos a disfrutar. Ya sea futbol americano o cualquier otra disciplina, significa mucho más para millones de personas. Y claro, los atletas se convierten en ídolos.

Prueba de ello fue la emotividad en la despedida a ‘Big Ben’, que provocó una unión espectacular.

Nothing but love for Big Ben in Pittsburgh 🙌 pic.twitter.com/xP00DE5eaS

— ESPN (@espn) January 4, 2022