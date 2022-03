Los destrozos en el Estadio de Abuja por la eliminación de Nigeria previa a Qatar 2022

¡No solo en México! La violencia se hizo presente al terminar el partido entre Nigeria y Ghana que entregó un boleto más a Mundial de Qatar 2022. Los que lanzaron objetos, rompieron la zona de bancas y demás, mancharon lo que tendría que haber sido una fiesta deportiva.

Es imposible olvidar lo que ocurrió en la Liga MX en el Querétaro vs Atlas que dejó más de 20 heridos. Por ahora se desconocen cifras de posibles heridos, pero la prensa local reportó agresiones en las gradas e incluso los mismos reporteros recibieron amenazas.

Esta será la primera ausencia de Nigeria de un Mundial desde Alemania 2006. Sin embargo, será más recordada por el caos posterior al partido que por lo que sucedió en la cancha. Una vez que terminaron los 90 minutos y se consumó la clasificación de Ghana, los nigerianos invadieron la cancha y destruyeron todo a su paso.

Los seguidores de Nigeria que se abrieron paso hacia el terreno de juego dejaron inservibles las bancas. Asimismo, lanzaron sillas y cualquier objeto que tuvieran enfrente. Poco después, el humo se hizo presente sobre el césped porque también se utilizaron bengalas.

It is getting messy here. Destroying everything they can touch. Tear gas fired! pic.twitter.com/g49v8oV9Rg

Como medida para proteger a la gente de Ghana que hizo el viaje, los elementos de seguridad los dirigieron a la cancha. Algunos fueron aislados exitosamente, pero otros sí fueron blanco de ataques en las tribunas. Mientras tanto, los periodistas intentaron quedarse en su lugar para evitar alguna agresión.

Minutos más tarde, el reportero Fentuo Tahiru publicó en Twitter que la prensa de Ghana también recibió apoyo ante la reacción de la afición de Nigeria. Más allá de quitarse prendas de ropa que tenían sus colores, fueron recibidos en la sala de conferencias y la buena noticia es que ninguno sufrió lesiones.

Pero lo peor del caso es su mismo testimonio. La prensa visitante celebró el pase a Qatar 2022 y tuvieron que cuidarse de sus colegas. “Después de esto, me cerré la chamarra para cubrir mi playera de Ghana. Algún periodista de Nigeria o alguien en la zona de prensa nos amenazó con golpearnos si no nos callábamos“, redactó.

At full time!!

After this, I buttoned up my shirt to cover my Ghana jersey. This was moments after a Nigerian journalist/or someone in the media tribune threatened to beat the heck out of us if we didn’t shut up. pic.twitter.com/XaQU0DWz2q

— Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) March 29, 2022