Terminó la breve era de Gerardo Torrado en la Federación Mexicana de Futbol. Yon de Luisa confirmó que deja su puesto como director General Deportivo en la FMF tras los fracasos de este verano.

Pero ojo, porque aunque todo mundo habla de las eliminaciones recientes que nos dejaron sin mundiales y Juegos Olímpicos, en realidad los tres años que duró la gestión del exfutbolista tuvieron más cosas que lamentar.

Foto: MexSport

Por acá va un recuento de todo lo que no se ganó mientras Gerardo Torrado estuvo al frente de la Femexfut como director General Deportivo.

México, ¿gigante de la Concacaf?

Gerardo Torrado fue nombrado en dicho cargo en julio del 2019, en sustitución de Guillermo Cantú. Recibió a la Selección Mexicana Mayor como campeona de la Copa Oro, cetro que no se logró revalidar en 2021. Ese año fue cuando empezaron los fracasos, luego de que en 2020 la actividad de las selecciones nacionales fuera mínima debido a la pandemia.

El primer gran fracaso de la era Gerardo Torrado vino en la Concacaf Nations League. México perdió la final de ese torneo frente a quien está prohibido perder: Estados Unidos.

Foto: MexSport

Lo peor es que pasaron sólo un par de meses para que llegara el segundo tropiezo fatal bajo su gestión. La Selección Mexicana perdió también la final de la Copa Oro ese año, y de nuevo ante los odiados rivales.

Clientes de Estados Unidos por todos lados

Hay que decirlo como es, durante la gestión de Gerardo Torrado, México no pudo con Estados Unidos en ningún nivel de selecciones nacionales.

El octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022 fue el punto culminante de que la Selección Mexicana volvió a ser cliente de Estados Unidos. Además de las ya mencionadas derrotas, en las eliminatorias se perdió 2-0 de visita y no se le pudo ganar en el Azteca.

Foto: MexSport

Además de esas derrotas en la varonil Mayor, las selecciones femeniles tampoco fueron capaces de imponerse a su similar norteamericano. Tanto la femenil Sub-17 como la Sub-20 perdieron la final de sus respectivos Premundiales precisamente contra el país vecino.

De acuerdo, en todos los casos se consiguió el objetivo: calificar a dichos mundiales, así que no se pueden considerar fracasos. Pero en el caso de la varonil las formas siempre importan; y las finales femeniles ok, EU es una potencia, pero finalmente sumaron a los partidos en los que nomás no se le pudo ganar mientras Gerardo Torrado estaba al frente de la FMF.

Foto: MexSport

Sin mundiales ni Juegos Olímpicos, el legado de Gerardo Torrado

Y llegamos a la parte más dolorosa. Los fracasos en este 2022 que nos dejaron sin Mundial Sub-20 en la varonil, sin Mundial Mayor Femenil, y sin Juegos Olímpicos en ambas ramas.

México cayó en Cuartos de final del Premundial Sub-20 en penales contra Guatemala, lo que nos dejó fuera también de París 2024. Semanas después se tenía la esperanza con la Femenil dado el proceso que se venía haciendo con Mónica Vergara, pero se perdió en fase de grupos contra Jamaica, Haití y sí, otra vez contra Estados Unidos.

No se puede culpar por todo a Gerardo Torrado, claro está, pero finalmente ese es el legado que queda de sus tres años de trabajo.

Foto: MexSport