DeVonta Smith de Alabama rompe racha de 29 años sin Trofeo Heisman para un receptor

La temporada de Alabama Crimson Tide aun no ha acabado en la NCAA de futbol americano, le resta el juego de campeonato contra Ohio State el 11 de diciembre, pero ya están celebrando a su receptor DeVonta Smith, quien ganó el Trofeo Heisman de esta campaña.

Welcome @DeVontaSmith_6 to the Alabama Heisman Fraternity.#BamaFactor #RollTide pic.twitter.com/0PJ9hzMAtE

— Alabama Football (@AlabamaFTBL) January 6, 2021