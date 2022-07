Del odio al amor: Los emotivos discursos de Djokovic y Kyrgios tras la final de Wimbledon

Novak Djokovic y Nick Kyrgios se enfrentaron en la final de Wimbledon, y el serbio se coronó después de un gran partido. Algo que llamó la atención más allá de lo deportivo, fue la emotividad y la cantidad de halagos entre ambos tenistas durante la premiación, pues hace unos meses no se caían muy bien que digamos.

Al terminar el último partido en Wimbledon, llegó el momento de la premiación y los discursos. Primero, Kyrgios se refirió a Djokovic como un dios y además de agradecer a la gente involucrada en el torneo, felicitó a su rival.

“Novak, eres como un dios. No te voy a mentir. No sé cuantas veces has ganado este torneo. Has estado brillante y te felicito por ello. Doy las gracias también a recogepelotas y jueces de silla y de línea. Sé que tenemos una relación un tanto complicada, pero estoy aquí para agradecer el gran torneo que han hecho“, declaró al australiano.

Luego llegó el turno de Djokovic, quien aceptó que no había pensado en decir cosas buenas sobre Kyrgios. Y esto se debe a las críticas entre uno y otro de los últimos años, aunque afortunadamente ya limaron asperezas.

“Sé que es complicado escuchar unas palabras después de haber perdido una final, pero Nick, has demostrado la razón por la cual eres uno de los mejores jugadores del mundo. Deseo lo mejor para ti y para todo tu equipo. Te respeto mucho como jugador y deportista. Nunca pensé que iba a decir tantas cosas bonitas sobre ti. Ojalá sea el inicio de una bonita relación entre tu y yo“, comentó Nole.

Así fueron los dimes y diretes entre Djokovic y Kyrgios previo a Wimbledon

Pero todas estas palabras y halagos no quieren decir que Djokovic y Kyrgios son amigos de toda la vida. Al contrario, ambos tenistas se dijeron de todo durante la pandemia. Todo comenzó con el Adria Tour, torneo organizado por Nole sin medidas sanitarias cuando el COVID-19 puso al mundo en jaque.

“Esto solo muestra que Thiem, Zverev y Djokovic creen que es una broma. Dos de ellos festejando durante una pandemia. Personas que pierden vidas, seres queridos, amigos, y luego Thiem defendiendo el error de los ‘top’ en nuestro deporte“, declaró Kyrgios. Una fiesta y la ausencia de cubrebocas y otras medidas provocaron contagios y las críticas de varias partes del mundo.

Más adelante, en el US Open de 2020, Kyrgios volvió a opinar sobre Djokovic y declaró que el serbio no era del agrado de otros tenistas. Ahí sí llegó la respuesta de Nole, quien declaró no tener respeto alguno por el australiano. “Es un tenista diferente y con gran talento. Le tengo respeto cada vez que lo enfrento. Fuera de la pista es otra cosa y no lo respeto“, declaró.

“Para mí tendría sentido si dijera que no me respeta en la cancha. No estoy seguro cómo puede pensar eso cuando hice las cosas bien, especialmente durante la pandemia. Es un gato muy raro. Un enorme jugador de tenis, pero desgraciadamente alguien que sale de fiesta durante la pandemia. No sé si puedo tomar algo de él“, agregó Kyrgios más adelante contra Djokovic.

Entonces, ¿cómo fue que Djokovic y Kyrgios se arreglaron? Tuvo que llegar el Australian Open de 2022 con todo y la deportación del serbio. Ahí, el tenista australiano defendió al entonces número uno del mundo por el trato que recibió; por su parte, Nole agradeció y nació este bromance.