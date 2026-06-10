Lo que necesitas saber: Andrea Bocelli y EJAE presentarán el nuevo himno en la inauguración del Mundial 2026 en México

¡El Mundial 2026 finalmente tiene himno oficial! A un día de la inauguración entre México y Sudáfrica, se presenta ‘DNA’, cortesía nada menos que de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE.

Y como dice la chaviza, aquí escuchamos pero no juzgamos. Escucha este nuevo himno y tú decide si rifa o le falta algo para pegar como se debe en una Copa del Mundo, ¿te late?

Imagen MexicoCity26 Facebook

‘DNA’, el himno del Mundial 2026

“Con su lanzamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, «DNA» reúne a artistas de influencia mundial para transmitir el carácter ceremonial y emotivo del torneo. La canción refleja el espíritu de la primera Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en tres países y 16 ciudades anfitrionas, con 48 equipos listos para competir en el mayor escenario del futbol”, destaca FIFA.

No te queremos aburrir con tanto bla bla bla, porque sabemos que estás aquí para escuchar el himno del Mundial 2026 y acá lo tienes:

Andrea Bocelli y EJAE presentarán ‘DNA’ en la inauguración del Mundial 2026

¿Te gustó? Ahí está el video para escucharlo cuantas veces quieras, pero toma en cuenta también que este 11 de junio podrás disfrutar el himno del Mundial 2026 en vivo.

Andrea Bocelli y EJAE estarán en el Estadio Ciudad de México y se rifarán ‘DNA’ en la ceremonia previa al México vs Sudáfrica.

“El título de la canción, DNA, lo dice todo. El futbol ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de inauguración es un honor que me conmueve profundamente. También me llena de inmensa alegría y gratitud volver a Ciudad de México, una ciudad que me ha recibido con una calidez extraordinaria”, dijo Andrea Bocelli.