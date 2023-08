Lo que necesitas saber: Red Bull domina la F1, marcha en la cima del Campeonato de Constructores con 503 puntos y tiene el 1-2 en el de Pilotos con Max Verstappen en el primer lugar con 314 unidades, seguido de Checo Pérez con 189.

En toda la parrilla de la Fórmula 1 no existe nadie más feliz que Red Bull. Y es que el equipo austriaco ha dominado la primera mitad de la temporada de una forma brutal, no hay rival que pueda bajar a los ‘Toros’ del podio, ni Christian Horner pudo imaginar un momento así y hasta consideran posible ganar todas las carreras de la temporada 2023.

Es verdad que todos (o al menos la mayoría) ya estamos hartos de escuchar el himno de Países Bajos cada fin de semana, pero eso es una muestra del extraordinario trabajo que ha hecho el equipo en los últimos años, porque romper con la hegemonía de Mercedes no fue tarea fácil.

Domino de Red Bull supera los sueños de Horner

Christian Horner, jefe de Red Bull, admitió que ni en sus sueños más locos se imaginó llegar a las vacaciones de verano invicto y liderando ambos campeonatos, rompiendo récords, teniendo a dos pilotos que han sido piezas fundamentales para tal éxito y sobre todo tener a su lado al mismísimo Adrian Newey, creador del invencible (hasta ahora) RB19.

“Es fenomenal entrar invicto en las vacaciones de verano, tanto en Grandes Premios como en Sprints. Creo que está más allá de la imaginación más salvaje de todos estar sentado en esta posición ahora” Christian Horner, jefe de Red Bull

13 victoria y contando para Red Bull

Desde el 20 de noviembre del 2022, Red Bull no conoce lo que es la derrota; suma una racha de trece victorias consecutivas en la actual temporada y marcha en la cima de ambos campeonatos; en el de Constructores con 503 puntos, mientras que, en el de Pilotos, Max Verstappen lidera la clasificación con 314 unidades, seguido por Checo Pérez con 189, no existe nadie que pueda detenerlos, ni Ferrari, ni McLaren y mucho menos Mercedes.

La superioridad de Red Bull no es obra de suerte ni casualidad, se debe al trabajo incansable que han hecho en el garaje desde aquella temporada en el 2021 cuando le arrebataron a Lewis Hamilton su octavo campeonato mundial en la última carrera de la temporada, en la última vuelta de la carrera, en aquella ocasión Checo se convirtió en una ‘leyenda’ para Max Verstappen.

“Mire, resultados como los de hoy, es la combinación de trabajo en equipo, se trata de que cada miembro del equipo, cada departamento de la fábrica haga su trabajo; no se obtienen este tipo de resultados por accidente” Horner sobre el dominio de Red Bull

Campeonato de pilotos / Fotografía Sopitas.com

Red Bull cree posible ganar todas las carreras

A inicios de la temporada, Helmut Marko veía imposible ganar todas las 22 carreras del 2023, incluso Max Verstappen descartó esa posibilidad, aunque con el paso de las semanas lo realmente imposible es que alguien en la parrilla pueda vencerlos y es que en las pocas ocasiones que McLaren o Ferrari han estado por delante del neerlandés no le duran ni ‘pa el arranque’, ni hablar de Mercedes o Aston Martin.

“Si esperan que ganemos todas las carreras, es prácticamente imposible, pero si las cosas siguen así, no lo descarto“ Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull

Así que, aquel sueño que Verstappen y el propio Marko consideraban imposible se ha vuelto una realidad indiscutible, no existe monoplaza (por ahora) que pueda vencer a Red Bull y al menos que el resto de los equipos hagan un milagro durante las vacaciones de verano, seguiremos viendo en el podio cada fin de semana.

Hasta Hamilton desea el coche de Red Bull

Y es que hasta el propio Hamilton declaró que desea tener un coche como el RB19 de Checo Pérez para poder volver a pelear por una victoria, incluso Charles Leclerc afirmó que Red Bull está en otro planeta, pues aunque en las tandas de clasificaciones, Ferrari de vez en cuando logra quedarse con la Pole Position, su velocidad en la carrera solo les alcanza para ver las luces traseras de los ‘Toros’.

“Es un momento dorado para nuestro equipo y uno simplemente se quita el sombrero ante todos los que están detrás de escena que están trabajando tan duro como ellos para lograr este tipo de desempeño” Horner sobre su equipo de trabajo

Red Bull funciona como una máquina perfecta, cada engrane gira gracias al otro; sus paradas en Pits suelen ser las mejores, igual que sus estrategias y ni hablar de la efectividad de Max Verstappen tras el volante, quien se perfila para su tercer campeonato, pues aunque matemáticamente aún es posible que Checo Pérez le gane, la realidad es que las diferencias entre ambos coches lo hacen imposible.

Checo Pérez y Max Verstappen / Fotografía @redbullracing

Aunque no todo ha sido de color de rosa para Red Bull, pues de vez en cuando el equipo se equivoca en las estrategias para Checo Pérez y las actualizaciones en el coche han hecho sufrir al mexicano, quien también ha cometido uno que otro error, como aquel choque en la Qualy del GP de Mónaco que lo dejó fuera de la Q3, afortunadamente parece que ya recuperó su nivel y prometió subir al podio el resto de la temporada.

Te puede interesar