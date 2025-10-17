Lo que necesitas saber:

Cruz Azul vs América es el partido más repetido en la Liga MX de los últimos 10 años

Ver un Cruz Azul vs América siempre será una buena idea, más ahora que ambos equipos están jugando chido y van en la parte alta de la tabla. La historia de siempre con el Clásico Joven: Que si el arbitraje a favor de los amarillos, la paternidad de Águilas sobre Celestes, el miedo que le tienen los Azules al Ame por lo mismo… ¡Es imperdible!

Afición en el Cruz Azul vs América / Foto: MexSport

¿Dónde ver el Cruz Azul vs América?

Cruz Azul y América se vuelven a ver las caras este sábado, 18 de octubre, a las 21:00 horas. La transmisión, de momento, va en exclusiva por Televisa, tanto en Canal 5 de televisión abierta, como por TUDN y ViX.

Azteca no ha anunciado la transmisión del juego por ahora.

PartidoFecha y horaDónde verLinks
Cruz Azul vs AméricaSábado 18 de octubre
21:00 horas		Canal 5
TUDN
ViX		ViX

Algunos datos interesantes del Cruz Azul vs América

No será nada fácil para Cruz Azul vencer al América, pues las Águilas llegan con seis partidos sin perder. No caen desde que Chivas los sorprendió en el Estadio Ciudad de los Deportes hace ya un mes, el 13 de septiembre.

Por otro lado, La Máquina apenas suma dos juegos sin derrota, ante Tigres y Pumas, pues perdieron contra Xolos el pasado 28 de septiembre.

Cruz Azul vs América / Foto: MexSport

Y eso de Clásico Joven quizá ya se le anda quedando corto. Por ahí ya se dice que este encuentro supera en emoción, expectativa y pasión al duelo contra Chivas. Según Récord, el Cruz Azul vs América es el partido más repetido en la Liga MX de los últimos 10 años, pues se da tanto en liguillas y finales, que la rivalidad ha crecido brutalmente. ¿Llegó la hora de dejarlo de llamar Clásico “Joven”?

Solo falta ver a quién le va mejor con las ausencias, si Cruz Azul sufre sin Gonzalo Piovi, o América se ve afectado por no poder contar con Dagoberto Espinoza, Isaías Violante o la Pantera Zúñiga.

Foto: MexSport

