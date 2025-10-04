Lo que necesitas saber: México y Chile quedaron en segundo lugar de grupo, pero se enfrentan por el formato que permite la clasificación de terceros lugares

¡México lo hizo! El Tricolor logró avanzar a octavos de final en el grupo de la muerte del Mundial Sub 20, superando a España y Brasil. La Selección Mexicana quedó en segundo lugar de grupo, por lo que ahora tendrá que enfrentarse a los anfitriones.

Y es que México solo necesitaba ganarle a Marruecos para asegurar el segundo lugar del grupo, y lo hizo con gol de Don Gilberto Mora «¿quién más?».

No te puedes perder el México vs Chile del Mundial Sub 20, por eso traemos el dato para ver el juego en vivo.

Foto: MexSport

México vs Chile: ¿Dónde ver los octavos del Mundial Sub 20?

Directo al grano: El México vs Chile del Mundial Sub 20 se juega este martes, 7 de octubre, a las 13:30 horas.

La transmisión está confirmada por ViX, además de que en el juego contra Marruecos anunciaron que también va por TUDN y por Canal 9 en televisión abierta.

Partido Fecha y horario Transmisión México Sub 20 vs Chile Sub 20 Martes 7 de octubre

13:30 hrs Canal 9

TUDN

Vix Premium

¿Por qué México va contra Chile en el Mundial Sub 20 si ambos quedaron segundos de grupo?

Eso de enfrentar a Chile a pesar de que ambos equipos fueron segundos de grupo, es una pregunta que a cualquiera se le puede venir a la mente. Bueno, la explicación es que el formato del torneo permite que algunos terceros lugares también clasifiquen a octavos de final y a ellos les toca jugar contra la mayoría de los que terminaron primeros.

Por eso, algunos segundos quedan “sobrando” (por decirlo de alguna manera) y tienen que enfrentarse entre sí. Desde que se conformó el bracket quedó establecido que el segundo del Grupo A jugaría contra el segundo del Grupo C, por eso se viene el México vs Chile en el Mundial Sub 20.

¡Y agárrate! En caso de vencer a los anfitriones, México podría toparse con una potencia en cuartos de final: Argentina o Italia. Pero nada, es con todo menos con miedo, y en Gilberto Mora confiamos.