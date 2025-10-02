Lo que necesitas saber: Marruecos ya aseguró el primer lugar de grupo, por lo que México solo aspira a avanzar como segundo o como uno de los mejores terceros en el Mundial Sub 20

México se ha rifado en sus dos primeros partidos del Mundial Sub 20, por eso tenemos a full la ilusión de que nada impedirá que clasifique a octavos de final. La pregunta es, ¿qué resultado necesita sacar contra Marruecos para avanzar a la siguiente ronda?

¿Qué necesita México ante Marruecos para clasificar a octavos del Mundial Sub 20?

Vamos sin tanto rollo. México solo necesita ganarle a Marruecos para asegurar el boleto a octavos de final. Llegaría a 5 puntos, cantidad imposible de alcanzar para Brasil y España, confirmando así el segundo lugar del Grupo C (el grupo de la muerte).

Marruecos ya derrotó a Brasil y España, por lo que luce como el rival más fuerte del grupo; pero como ya tiene seguro el primer lugar, en una de esas descansa a varios jugadores y nos encontramos una versión menos ruda de los Leoncitos del Atlas.

Ahora bien, ¿qué pasa si México empata o pierde? Con ambos resultados puede clasificar, pero entonces necesitaría diferentes combinaciones. Vamos más concretamente con lo que necesita México para avanzar a octavos de final del Mundial Sub 20:

Necesita ganar para asegurar el segundo lugar de grupo.

para asegurar el segundo lugar de grupo. Si empata, necesita que Brasil y España también empaten .

. Si pierde, necesita que Brasil y España empaten 1-1 o 0-0 .

. Si pierde y Brasil y España no empatan, necesitará que al menos seis selecciones (entre Arabia Saudita, Nigeria, Sudáfrica, Nueva Caledonia, Cuba, Australia, Panamá y Corea del Sur) no ganen, para ser uno de los mejores terceros.

¿Contra quién jugaría México los octavos de final del Mundial Sub 20?

En caso de que la fortuna nos sonría y México logre avanzar a octavos de final, tiene en el horizonte ya a sus posibles rivales. Viendo el bracket, la neta sí es importante conseguir el segundo lugar del grupo y no arriesgarse a esperar terminar como tercero, pues el camino se complicaría mucho.

Si México avanza como segundo lugar de grupo, jugaría contra el segundo lugar del Grupo A, que estaría entre Chile o Nueva Zelanda.

Si clasifica a octavos de final como tercer lugar, enfrentaría a una selección que haya terminado en primer lugar de grupo, que estaría entre Japón, Ucrania o Paraguay.

Bracket del Mundial Sub 20

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Marruecos?

Por acá confiamos con todo en Gilberto Mora y compañía, así que estaremos apoyando con todo en su último partido de fase de grupos, el cual se juega el sábado 4 de octubre a las 14:00 horas.

