La Selección Mexicana de Beisbol afina los últimos detalles para buscar el campeonato del Clásico Mundial 2026 que está a unos días de arrancar. Y lo hace con un juego donde podemos medir de qué estamos hechos: ¡Contra los Dodgers de Los Ángeles!

Un juego que no te puedes perder, en especial porque habrá distintas opciones de transmisión y en horario excelente para disfrutar de buen beisbol.

Foto: @MexicoBeis (X)

¿Dónde ver el juego de México vs Dodgers?

El segundo compromiso de la Selección Mexicana de Beisbol tras vencer a los D-Backs de Arizona es nada menos que contra los campeones de la MLB. Los Dodgers no jugarán con su mejor roster, pues han ido rolando a sus mejores peloteros (como Mookie Betts, Kyle Tucker y Freddie Freeman) en sus más recientes juegos de preparación.

Y claro está, Shohei Ohtani no jugará contra México ya que está concentrado con la Selección de Japón, pero de igual forma los Dodgers no dejan de ser un reto descomunal antes del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

De hecho el partido contra Dodgers es precisamente el último de la Selección Mexicana antes del torneo.

El partido entre México y Dodgers es este miércoles, 4 de marzo, también a las 14:00 horas. Lo pasarán también por ESPN, Disney+ y ViX.

Partido Fecha y hora Dónde ver México vs Los Angeles Dodgers 4 de marzo

14:00 horas ESPN

Disney+

ViX

AQUÍ te dejamos el roster completo de México para el Clásico Mundial de Beisbol, así como su calendario de partidos y dónde verlos. ¡Que ya empiece!