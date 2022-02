Donovan Carrillo se declara admirador de Andrés Guardado y el ‘Principito’ le dedicó un mensaje

Aunque Donovan Carrillo pasa la mayor parte del tiempo en Guanajuato, donde se prepara de cara a sus competencias internacionales, el patinador es originario de Guadalajara, Jalisco, y ahí adoptó una pasión antes de llegar a la pista de hielo, pues gracias a su papá porta los colores del Atlas.

El futbol fue una de las primeras pasiones de Donovan, quien incluso trató de hacerse camino para llegar al profesionalismo, luego de ver en el Estadio Jalisco que dejaron huella en el equipo rojinegro, en específico a Andrés Guardado, a quien admiraba como aficionado.

Donovan Carrillo, rojinegro de corazón

“Soy rojinegro de corazón desde muy chico. Mi papá me inculcó un gran amor por el Atlas y en general, por parte de la familia de mi papá, somos atlistas”, confesó en una entrevista para Marca.

“Me tocó ver jugar varias veces a Andrés Guardado y era totalmente admirable. Debutó muy chico, recuerdo que a los 17 años y es una figura total del deporte… una total admiración a él”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Donovan Daniel Carrillo Suazo. (@donovandcarr)

Guardado y la respuesta a Donovan Carrillo

Sus declaraciones llegaron a Europa, donde Andrés Guardado respondió a los elogios de Donovan a través de Twitter y se dijo honrado de que la máxima figura del patinaje artístico mexicano lo tuviera como ídolo.

“Una admiración que alguien como tú me vea como una figura, un fuerte abrazo, eres una promesa mexicana que sin duda dará mucho de qué hablar, éxito”, respondió el jugador del Betis, quien es 13 años más grande que Carrillo, de modo que cuando el patinador iba al Jalisco a ver a Andrés Guardado con el Atlas, tenía entre cuatro y cinco años.

Una admiración que alguien como tu @DonovanDCarr me vea como una figura, un fuerte abrazo, eres una promesa mexicana que sin duda dará mucho de que hablar, éxito!! 🙏🔝 — Andrés Guardado (@AGuardado18) February 19, 2022

A Donovan Carrillo le gustaba jugar como delantero y aunque le apasionaba el futbol, se dio cuenta que no era su deporte. “En ese tiempo me apasionaba muchísimo el futbol, me gustaba jugar como delantero, pero nunca se medio. Me encantaba, pero no”.