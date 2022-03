Oh, no: Donovan Carrillo está listo para el Mundial de Patinaje… pero sin patines

Esperemos que esto que le ocurre a Donovan Carrillo en unos días sea recordado como el inicio de una historia épica que culmina con una destacada participación en el Mundial de Patinaje Artístico.

La sensación del patinaje en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, Donovan Carrillo, está a días de iniciar su participación en el Mundial de la especialidad… sin embargo, parece soldado sin fusil, ya que llegó a la sede del evento, pero sin patines.

Y no es que se le hayan olvidado sus herramientas de trabajo, sólo que el buen Donovan tiene “unos ped*llos” con su equipaje. Según informó el propio atleta por medio de su cuenta Instagram, la maleta en la que metió sus patines todavía no llega a su destino.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”.

Como se puede ver en el breve clip que subió a Instagram, aunque no tiene con los que le saca brillo a la pista (de hielo), Donovan Carrillo sigue entrenando para estar listo para su debut en el Mundial de Patinaje Artístico.

Conforme pasen las horas, la situación se pondrá cardiaca para el buen Donovan, ya que su debut en el mundial de la especialidad está programado para mañana, jueves 24 de marzo. Lo anterior en el evento destinado a los programas cortos. Su segunda aparición será el sábado 26, ya con programa libre.

¿Quieren ver en acción a Donovan Carrillo?, tendrán que madrugar, ya que la participación del jueves será a las 3:15 am, mientras que el sábado se prevé que sea por ahí de las 3:55 am.

Con la de este año, en Montpellier, Francia, será la cuarta vez que Donovan Carrillo participe en un Mundial de Patinaje Artístico: la primera vez fue en Milán 2018, luego le siguió Saitama 2019 y Estocolmo 2021.

Donovan Carrillo no sólo se juega un buen sitio en el mundial de la especialidad: según se lo advirtió la manchada de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, su beca deportiva dependerá de los resultados que obtenga en este evento.

“La beca es un estímulo, no una manutención (…) A Donovan le aplicamos el mismo criterio que se hizo con los Olímpicos para Tokio (…) todavía tiene el Mundial. Por lo tanto tendremos que esperar a que concluya su proceso”, señaló Guevara hace unas semanas.

Así que, pese a que se lució en los Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan corre el riesgo de quedarse sin beca o, mínimo, verla reducida.