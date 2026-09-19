Lo que necesitas saber:

La última victoria del Tottenham en la Premier League fue el 24 de mayo del 2026.

El ‘Dibu’ Martínez y el Chelsea no son los únicos que la están pasando mal en el arranque de la temporada 2026/27 de la Premier League. El Tottenham es otro que anda por la ‘calle de la amargura’, de cinco partidos jugados, ha perdido tres y empatado apenas dos.

Con decirles que sus dos primeros goles llegaron justamente en la derrota 3-2 ante el Aston Villa. Por si fuera poco, andan hundidos en las últimas posiciones de la tabla con apenas 2 puntos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Recuerdan el último triunfo del Tottenham en la Premier League?

Tottenham
Fotografía @SpursOfficial vía X

Así fue la última victoria del Tottenham en la Premier League

Tal vez no lo recuerdan, pero la última victoria del Tottenham en la Premier League fue el 24 de mayo del 2026. Derrotaron 1-0 al Everton, justo en la última jornada de la temporada 2025/26. Han pasado casi 118 días desde aquel resultado y los Spurs no han vuelto a sumar tres puntos en la Liga.

El gol llegó al minuto 42; después de una serie de rebotes, João Palhinha le dio su última victoria al equipo, esa misma que ayudó al equipo a cerrar aquella temporada con un poco de dignidad.

Aunque, para ser justos con el Tottenham, su última victoria, tomando en cuenta todas las competencias, fue en 26 de agosto del 2026 en la EFL Cup. En aquella ocasión, le pasó por encima 5-1 al Charlton Athletic.

No sabemos si es bueno o malo, pero el siguiente partido del Tottenham es contra el Manchester United el 10 de octubre; nueve días después, se enfrenta al recién ascendido Coventry City. El 24 de octubre, les toca visitar al Chelsea. No tendrán un calendario sencillo, pero veremos si en uno de esos partidos llega la próxima victoria de los ‘Spurs’.

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