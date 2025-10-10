Lo que necesitas saber: Los ganadores de Puebla, Guadalajara y CDMX se medirán en un cuadrangular contra El Difunto el viernes 31 de octubre en la Arena México, en la gran final por el Campeonato Rey del Inframundo.

Desde 2014, el CMLL ha convertido las celebraciones del Día de Muertos en una auténtica experiencia visual y emocional y este 2025 no será la excepción: las arenas de México, Puebla y Guadalajara se transformarán en templos del Inframundo para honrar la tradición y la lucha libre mexicana en un mismo ring.

El protagonista principal será, una vez más, El Difunto, actual poseedor del Campeonato Rey del Inframundo, quien defenderá su trono ante tres retadores que surgirán de eliminatorias en distintas sedes.

Tres arenas, tres caminos al Inframundo

El recorrido iniciará el lunes 27 de octubre en la Arena Puebla, donde Stigma, Pegasso, Arkalis, Xelhua, Rayo Metálico y Guerrero Maya Jr. buscarán convertirse en el primer retador.

La segunda eliminatoria será el martes 28 de octubre en la Arena México, con nombres como Rugido, Magnus, Villano III Jr., Valiente Jr., Max Star y Dragón de Fuego disputando el pase de la Ciudad de México.

Foto: CMLL

Ese mismo día, pero en la Arena Coliseo de Guadalajara, Fantástico, Adrenalina, Príncipe Daniel, Bestia Negra, Demonio Maya y Furia Roja se enfrentarán por el tercer boleto.

Los tres ganadores se medirán en un cuadrangular contra El Difunto el viernes 31 de octubre en la Arena México, en la gran final por el Campeonato Rey del Inframundo.

Del cuadrilátero al altar: lucha libre y tradición

Lo que distingue a estos festejos no es solo el nivel de los combates, sino su puesta en escena: el diseño de las arenas, las luces, los atuendos inspirados en la cultura mexicana y la atmósfera ritual que conecta al público con sus raíces.

Cada año, la Arena México se viste de papel picado, calaveras y catrinas, mezclando lo teatral con lo deportivo, en una experiencia que ya forma parte de la identidad del CMLL y del propio Día de Muertos.

Foto: CMLL

Todo listo para el Grand Prix de Amazonas el próximo 24 de octubre

Tzompantli de Máscaras: una tradición del CMLL que revive leyendas

El cierre de los festejos llegará el domingo 2 de noviembre, con uno de los momentos más esperados por los aficionados: el “Tzompantli de Máscaras”.

Este evento único permite que luchadores que alguna vez perdieron su máscara puedan volver a portarla por una sola noche, en un homenaje a la memoria, la identidad y el respeto al legado luchístico.

Este año participarán figuras como Último Dragoncito, Pequeño Olímpico, Mercurio, Kaligua, Shockercito, Pequeño Violencia, Reyna Isis, Persephone, La Catalina, Princesa Sugehit, Virus, Último Guerrero, Bárbaro Cavernario, Niebla Roja, Blue Panther, Rey Bucanero, Ángel de Oro, Averno, Akuma, Volador Jr., Stuka Jr., Euforia y El Valiente.

Entérate: esta es la agenda del CMLL para noviembre

Fechas y boletos para el Día de Muertos en el CMLL

Lunes 27 de octubre: Eliminatoria – Arena Puebla

Eliminatoria – Arena Puebla Martes 28 de octubre: Eliminatorias – Arena México y Arena Coliseo Guadalajara

Eliminatorias – Arena México y Arena Coliseo Guadalajara Viernes 31 de octubre: Final – Arena México

Final – Arena México Sábado 1 de noviembre: Función especial – Arena Coliseo

Función especial – Arena Coliseo Domingo 2 de noviembre: Tzompantli de Máscaras – Arena México

Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas de cada arena.