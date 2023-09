Lo que necesitas saber: Pedro Rodríguez y Helmut Marko compartieron escudería en Fórmula 1 en 1971

Helmut Marko no es precisamente la persona más agradable o popular entre la afición mexicana después de la serie de frases que ha emitido contra Checo Pérez. El asesor de la escudería austriaca indicó después del Gran Premio de Italia que el piloto mexicano tiene un rendimiento irregular por contar con una mentalidad sudamericana, lo cual dejó claro que lo suyo lo suyo no es la geografía. “Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada”, dijo. Días después ofreció una disculpa.

Esta situación despertó el rechazo periodistas sudamericanos, como el caso de Juan Fossaroli y Diego Mejía, además de Luis Manuel ‘Chacho’ López, pero también de aficionados mexicanos, que recordaron la vez que Pedro Rodríguez venció a Helmut Marko.

Pedro Rodríguez en el podio de Bélgica

El día en que Pedro Rodríguez venció a Helmut Marko

Helmut Marko no solo fue piloto en Fórmula 1, sino que también compitió en carreras de resistencia, en las cuales conquistó su máximo logro, que fue en las 24 horas de Le Mans de 1971, pero en ese mismo año enfrentó al legendario Pedro Rodríguez en los mil kilómetros de Nurburing, un circuito sumamente peligroso y donde Niki Lauda sufrió un accidente que casi le cuesta la vida.

En el caso de las carreras de resistencia, los equipos requieren de al menos dos pilotos. Pedro Rodríguez compitió con la escudería J.W. Automotive Engineering junto con el piloto suizo Jo Siffert. En tanto, Helmut Marko fue piloto del equipo Martini Racing Team al lado del neerlandés Gijs van Lennep.

Para esa edición, Martini Racing Team compitió con otro auto, tripulado por Vic Elford y Gérard Larrousse, quienes ganaron la competencia, y el deseo de aquel equipo era hacer el 1-2 en el podio, sin embargo se entrometió el auto de Pedro Rodríguez, quien cerró la carrera, mientras que Helmut también fue el encargado de cerrar por parte de su equipo.

El austriaco recibió al indicación de superar al mexicano, quien tenía una leve ventaja, por lo cual se pronosticaba el rebase de Marko, sin embargo, en la parte final de la carrera, el mexicano movió su auto en zigzag con lo cual le cortó el ritmo a Helmut, quien se tuvo que conformar con el tercer lugar.

Helmut Marko ganó las 24 horas de LeMans en 1971 / Getty Images

¿Helmut Marko en realidad se enojó con Pedro Rodríguez?

Cuenta la leyenda que aquel 30 de mayo de 1971, Helmut Marko terminó muy molesto y acusó ante la prensa las maniobras de Pedro Rodríguez, pues consideró que el mexicano los obstaculizó al momento de hacer el rebase que impidió el 1-2 de Martini.

Pedro Rodríguez indicó que a Helmut Marko se le pasó durante la fiesta de premiación de aquella carrera. “Estaba un poco molesto, pero para la noche, en la fiesta de premiación, éramos amigos de nuevo. Todo estaba olvidado”, se cita en el libro sobre los Hermanos Rodríguez.

Helmut Marko y Pedro Rodríguez eran “compañeros” en Fórmula 1

Pedro Rodríguez falleció el 11 de julio de 1971, es decir, casi un mes y medio después de aquella batalla con Helmut Marko. En ese mismo año, Pedro inició la temporada de Fórmula 1 con la escudería Yardley BRM y compitió en las primeras cinco carreras, en las cuales sumó nueve puntos.

Getty images

Tras la muerte de Pedro, la escudería se apoyó en otros pilotos para terminar la temporada y uno de ellos fue nada más ni nada menos que Helmut Marko, de modo que el austriaco subió y compitió con el mismo auto de Pedro Rodríguez y sin embargo no pudo hacer puntos.

Pese a su fallecimiento, Pedro terminó décimo en la temporada, mientras que Helmut finalizó fuera del top 20.

Te puede interesar