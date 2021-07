Elaine Thompson-Herah es la mujer más rápida del mundo tras vencer a Shelly-Ann Fraser-Pryce en Tokio 2020

Elaine Thompson-Herah le arrebató los reflectores a Shelly-Ann Fraser-Pryce en la final de los 100 metros planos después de imponer un nuevo récord olímpico en la prueba madre del atletismo, con un tiempo de 10.61 segundos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque Fraser-Pryce finalizó en el segundo puesto con 10.74 segundos, seguida de Shericka Jackson (10.76) para hacer el 1-2-3 en el podio para Jamaica, la fiesta fue en solitario para Thompson-Herah, pues Fraser-Pryce se dejó ver cabizbaja, pues era la favorita para reconquistar la prueba.

Con 34 años de edad y después de un embarazo, Shelly-Ann Fraser-Pryce se quedó a segundos de volver a lo más alto del podio. En Beijing 2008 y Londres 2012 se colgó la presea dorada, pero en Río 2016 perdió el trono y se quedó con el bronce en la misma prueba.

Thompson-Herah gana el primer episodio

Elaine Thompson-Herah, de 29 años de edad, volverá a participar en los 200 metros planos, lo que significa que, si la lógica se impone, competirá de nueva cuenta Shelly-Ann Fraser-Pryce el próximo martes a las 7:50 horas, tiempo del centro de México.

El viernes, sin embargo, serán equipo en la prueba de os 4×100 metros, y tanto en la prueba de los 200 metros como en los relevos, las jamaiquinas son las favoritas para ganar las medallas.

¿El adiós de Shelly-Ann Fraser-Pryce?

Originaria de Kingston, Jamaica, se le conoció durante mucho tiempo como Pocket Rocket. Sin embargo, después de que dio a luz a su hijo Zyon decidió cambiar ese apodo a Mommy Rocket (Mamá Cohete). A la par de sus competencias, demuestra que la maternidad puede encontrar un balance con muchas actividades. Después de cuatro Juegos Olímpicos, Fraser-Pryce podría optar por el retiro después de Tokio 2020.

“El parón por la maternidad me vino muy bien. Llevaba 10 años seguidos sin parar. Mi cuerpo me pedía una pausa, como me lo recordó en Río 2016, donde corrí lesionada. Se lo dije a mi entrenador y dijo que le parecía perfecto, que aprovechara el embarazo para descansar“, dijo una vez que ganó su cuarto Campeonato Mundial con marca de 10.71 segundos.

“Mommy” is the best title I could have ever earned. pic.twitter.com/VDF7uZ4WGV — ShellyAnnFraserPryce (@realshellyannfp) June 4, 2021

Entre sus especialidades no solo se encuentran los 100 metros planos; de la misma manera, presume medallas en los 200 metros y en los relevos de distintos eventos. En Tokio 2020 no solo se apegó a las competencias, ya que una vez más, fue elegida como abanderada de la delegación de Jamaica.

Al igual que otras estrellas como Florence Griffith Joyner con sus largas y extravagantes uñas, Shelly-Ann Fraser-Pryce tiene sus distintivos en la pista. La jamaicana suele lucir su cabello en diferentes y extravagantes colores, por lo que es muy fácil reconocerla cuando participa en alguna competencia.

Y por si sus logros deportivos no fueran suficientes, la jamaicana también se dedica a realizar labores sociales. Es embajadora de la UNICEF, por lo que encabeza diversas causas que van desde mejorar las condiciones en las que las mujeres dan a luz en su país, hasta implementar mejores estrategias de información sobre la lactancia.