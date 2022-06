Aunque mucho se habló de que Giovani dos Santos podría volver al América a intentar revivir su carrera (era un rumor fuerte al inicio del verano), tal parece que eso ya no sucederá. Ahora luce más cerca la posibilidad de que el futbolista mexicano llegue a Ecuador.

Así es, resulta que un club de aquel país sudamericano anda “levantando la mano” para llevarse a Gio Dos Santos. El mexicano lleva ya rato sin jugar y sería una excelente oportunidad para retomar su carrera.

Foto: MexSport

Se trata nada menos que del Emelec, equipo que actualmente se está jugando la vida en los Octavos de Final de la Copa Libertadores. La directiva del cuadro ecuatoriano dejó ver que habría interés por darle esa nueva oportunidad a Gio entre sus filas.

¿Qué se necesita para que Giovani dos Santos llegue a Emelec?

Resulta que Emelec pronto tendrá nuevo Presidente, y uno de los candidatos es nada menos que José Auad. Bueno, él mismo confesó que lleva tiempo siguiendo a Gio Dos Santos y que por supuesto intentaría ficharlo en caso de alcazar dicho puesto.

Según palabras que dijo en entrevista para ESPN, José Auad ve a Giovani no sólo como una opción para portar la camiseta de Emelec, sino como el jugador ideal para portar la ‘10’ del equipo, y en una de esas hasta para ser el capitán de su nuevo proyecto.

Foto: MexSport

“Yo quiero traer a Giovani dos Santos. Lo he seguido. Sé que lleva algunos meses sin jugar, pero me gusta su tipo de jugador”, Indicó Auad sobre el mexicano, aunque sabe muy bien de qué pie se dice que cojea: “le gusta la farra, pero no sé cómo ande ahora”.

La meta de un “equipo de jerarquía” que incluiría a dos mexicanos

Por acá no tiene mucho que te platicamos qué ha sido de Giovani dos Santos luego de poco más de un año sin jugar, pero a pesar de eso, el posible nuevo presidente de Emelec ve al mexicano como una opción ideal para su medio campo.

Foto: MexSport

“Pienso en un 10 de jerarquía como dos Santos. No sólo quiero tenerlo a él; haremos un gran plantel. Quiero darle al Emelec jerarquía internacional”. dijo.

Y ojo, en caso de que José Auad gane la presidencia del equipo, Gio dos Santos podría no ser el único mexicano que llegue a Ecuador. Hugo Sánchez también está en la mira para ser el próximo DT del club.