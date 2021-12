¿Negocio cerrado? Esto dice Emilio Azcárraga sobre el posible fichaje de Uriel Antuna con América

Pasan los días y no hay noticias nuevas sobre el trueque entre América y Chivas. Se dice que Sebastián Córdova será jugador del ‘Rebaño’ y Uriel Antuna azulcrema, pero ahora hasta Emilio Azcárraga habló del tema sin dar nuevas pistas.

El dueño de las ‘Águilas’ se encuentra en territorio tapatío desde hace varias horas. Asistió a la vuelta de cuartos de final entre América y Chivas Femenil en el Akron y posteriormente inauguró una cancha en Amatitlán. Esto formó parte de las ya tradicionales apuestas con Amaury Vergara en el Clásico Nacional y también estuvo presente Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Cuestionado por temas exclusivamente relacionados con el equipo azulcrema, surgió la negociación con el Guadalajara por Sebastián Córdova y Uriel Antuna. Hace unos días, los rumores inundaron las redes sociales y aunque algunos reporteros comentaron que el acuerdo estaba prácticamente cerrado, todavía no hay anuncio oficial.

Esto abre la posibilidad a que todo se desvaneciera o se sigan ajustando detalles. Sin embargo, Emilio Azcárraga se limitó a comentar que si bien es difícil ver a un jugador con el acérrimo rival, se tiene que contemplar que América busca a los mejores jugadores para competir en la Liga MX.

“Para la afición puede ser difícil, para mí puede ser difícil, para Amaury puede ser difícil, pero creo que finalmente se tiene que hacer un análisis de lado de la dirigencia deportiva de todos los equipos y ver quién es el jugador que debe de estar. Se debe de tratar de que los mejores once jugadores que estén en la cancha del América, sean los mejores once que podamos conseguir“, dijo Azcárraga según TUDN.

El análisis de Emilio Azcárraga sobre el AP2021 del América

La eliminación de las ‘Águilas’ en cuartos de final de la Liga MX tocó fibras sensibles en el club. Por ello, los aficionados exigen cambios en el plantel e incluso en la directiva, ya que no están contentos con el trabajo de Santiago Baños. No obstante, Emilio Azcárraga señaló que los culpables no solo visten de pantalón largo.

“Muy decepcionado y apenado con toda la afición. No nos vamos a esconder detrás de unos cuartos, semis o puntos, para mí es muy importante ganar como sea el campeonato. Hay que hacer un análisis frío y muy calculado de lo que sucedió. Tiene que haber responsabilidad, no solo de Santiago Solari y Baños, también de los profesionales que estuvieron en la cancha“, agregó el dueño del equipo.