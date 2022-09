Vayan agarrando un pañuelo porque se nos va uno de los mejores jugadores del tenis profesional. Roger Federer anunció su retiro profesional este 15 de septiembre de 2022.

Su majestad, como era conocido el suizo, se retira oficialmente del tenis, pero deja a su paso un gran legado que pocos podrán superar en una cancha de la superficie que fuese.

20 títulos de Grand Slam, más de mil 500 partidos disputados y mil 200 de ellos ganados. Así de grande es la vitrina de Roger Federer como tenista profesional… ¡Adiós su majestad!

Foto: Getty Images

Aunque todavía existe un último torneo para Roger Federer, pues será parte del equipo Europa en la Laver Cup 2022, ya le puso punto final a su tiempo en la cancha.

En una entrañable carta que posteó en sus redes sociales, se despidó del tenis y de su carrera como profesional. Seguramente, las lágrimas al redactarla no faltaron por parte de Roger Federer, así como, no faltarán las de muchos aficionados cuando la lean.

Foto: Getty Images

Las palabras de Roger Federer en su adiós del profesionalismo

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro“, comenzó.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva“, continuó Roger Federer.

Foto: Getty Images

“La próxima semana en Londres será mi último evento. Jugaré más partidos de tenis en el futuro pero no en un Grand Slam o en el Tour“, sentenció.

“Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el circuito. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice al nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible“, finalizó el tenista.

Foto: Getty Images