Roger Federer aclara sus planes de retiro después de tantas lesiones y cirugías

Roger Federer fue intervenido en tres ocasiones en menos de dos años y en agosto anunció que no volvería a jugar sino hasta 2022 para realizar una recuperación sin presiones, por lo que no ha puesto fecha para volver a competir.

“Primero tengo que caminar de nuevo correctamente, correr correctamente y luego hacer los pasos laterales y todo el trabajo de agilidad”, mencionó en el mes de septiembre.

¿Qué tan lejano está el retiro de Federer?

Ante esta situación han surgido especulaciones respecto al retiro próximo de jugador de 40 años, sin embargo, esto no forma parte de los planes próximos de 20 veces ganador de Grand Slams. Lo único por lo cual se preocupa Federer respecto al retiro, es que éste sea por elección propia y no por culpa de las lesiones, pero planes de retiro próximo, no.

“¡No hay tal cosa para mí! Pero desearía poder elegir el momento yo mismo. Estoy seguro de que lo sabré cuando llegue ese momento. No le tengo miedo al tiempo posterior a mi carrera profesional. Será una transición sin problemas.

“Mirka (su pareja) y yo manejamos increíblemente bien el equilibrio de la vida entre el tenis, la familia y los amigos, eso es lo que casi me enorgullece. Después de todo, ¿qué es realmente importante en la vida?”, mencionó a la reviste Ringier.

Imaginando su vida después del tenis, Federer indicó que le gustaría ser recordado como un tenista informal, pero a la vez bueno, aunque su máximo legado es a nivel personal.

“Espero que me recuerden como un buen tenista informal, genial y bueno. Y como persona, espero haber podido dar el ejemplo de que, incluso si tienes éxito, puedes tratar a las personas con decencia, actitud y justicia”.

¿Cómo logró llegar a los 40 años en el tenis?

Por lo general, cualquier leyenda del deporte está retirada a los 40 años de edad, disfrutando del mundo, pero en el caso de Federer no es así. La historia continúa a pesar de que en los últimos años lo hemos visto poco en las pistas de tenis.

Sin embargo, ha llevado su carrera a este punto gracias a un ritual que lo ayuda a despejarse del estrés en pleno partido: la toalla. Aunque no tenga sudor (o no tanto), el suizo aprovecha las pausas antes de cada servicio para apartarse de la presión al menos un par de segundos.

“Es como cuando un bebé tiene una manta cómoda o un osito de peluche. Mi entrenador dijo que necesitaba algo así, algo que me ayude a retirarme a mi mundo por un breve momento. Para mí se ha convertido en un ritual. Punto perdido: toalla”, compartió Federer.