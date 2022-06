“Se mueve Johan, se mueve Borgetti… balón para Borgetti que cabecea asíiiii… ¡Gooooooooooool! ¡Golaaaaaaaaaaaazo! ¡De México!… ¡Borgetti! ¡Me pongo de pie!… ¡Qué golazo acaba de hacer Jared Borgetti!“… Si eres mexicano y te gusta el futbol, seguro recuerdas muy bien esa narración. Ese gol contra Italia es histórico y mucho tiene que ver la voz que lo acompañó… la voz de Raúl Orvañanos.

Estamos seguros que también lo recuerdas. Fue un 13 de junio pero de hace 20 años. Aquel 1-1 frente a Italia en Oita es uno de los mejores resultados de México en Copas del Mundo. Al nivel del triunfo contra Francia en 2010 o la victoria sobre Alemania en 2018, por ejemplo.

Y así como el resultado está entre los mejores de la historia, con ese gol Borgetti se sienta en una mesa aparte en cuanto a las mejores anotaciones de una Selección Mexicana en Mundial alguno. Una mesa donde sólo podemos sentar a Manuel Negrete con su gol en el 86, o a Cuauhtémoc Blanco con aquel remate ante Bélgica en el 98.

Y es que caray, que un equipo provoque los gritos de “¡Oleee! ¡Oleeee! ¡Ooooleeeee!” frente a la Selección de Italia, es algo que no se ve todos los días; y menos culminando con una joya de definición, ¿verdad?

De hecho, el autor de aquella narración considera que ese gol es el mejor que México ha marcado en cualquier Mundial. Para Raúl Orvañanos, haber tocado de esa manera el balón contra una selección cuya fama radica en su férrea defensiva, tiene un mérito aparte sobre el resto.

“Tengo el recuerdo independientemente de la jugada final, de la elaboración de la jugada“… comenta, en una conversación para Sopitas.com, a propósito del 20 aniversario de aquella anotación.

Lo admitimos, es imposible no emocionarse en plena charla al escuchar a Raúl Orvañanos recordando ese gol como si lo estuviera narrando una vez más… 20 años después.

Aprovechamos para platicarle a Raúl que Jared Borgetti guarda aquella narración suya, justo por lo especial que fue. Respondió que también es una de las narraciones a la que tiene más cariño:

Orvañanos ríe y reflexiona sobre el papel del comentarista; finalmente sólo es narrar desde fuera de la cancha: “el mérito es 100% del futbolista“. Pero tiene bien presente que su voz también queda en la historia, justo como él está en la historia de ese gol contra Italia en Corea-Japón 2002.

De acuerdo, Borgetti fue quien remató con la cabeza, pero al recordar ese momento no hay de otra, la voz de Raúl también aparece en la memoria de quien sea:

Llegó entonces el momento de comentarle que cuando se habla de Raúl Orvañanos, la opinión sobre cuál es su narración más icónica se divide. Por un lado, el del 20 aniversario… el gol de Borgetti contra Italia; por el otro, el gol del ‘Abuelo’ Cruz contra Canadá, ese que nos dio el boleto para el Mundial de 1994.

Raúl recuerda muy bien ambos goles y sus respectivas narraciones, pero no tiene una favorita. Cada una tiene su lugar por lo que fue:

Y hablando de algo especial, la plática nos llevó a una revelación así… muy especial. ¿De dónde vienen esas frases que se vuelven legendarias en la narración deportiva? Aquel “¡Me pongo de pie!” en el gol de Borgetti, o esa afirmación contundente de “¡Estamos en el Mundial!” ante Canadá, ¿de dónde nacieron?

Él mismo recordó otra: cuando dijo frente a un micrófono “¡Gol de México lindo y querido!”, frase por la que muchos lo criticaron, según cuenta. Pero comenta que simplemente son cosas que surgen en ese momento ante el calor de una anotación de la Selección Nacional.

Ya pasaron 20 años de Corea-Japón 2002 y del gol de Borgetti, pero Orvañanos tiene muy presente ese Mundial y lo recuerda como un torneo de contrastes. Por un lado, México tuvo una gran fase de grupos; en contraparte, la dolorosa eiminación a manos de Estados Unidos.

Eso sí, aclaró que como Mundial no le gustó. Eso de moverse en aquellos países tan lejanos, y el idioma, lo describe como “terrible”. Sus mundiales favoritos han sido tanto el de Francia 98 como el de Alemania 2006:

Pero lo que no dudó en decir fue que narrar un Mundial es el mayor logro de cualquiera en su profesión. Considera que si bien otros torneos también son especiales —como narrar a un equipo mexicano en Copa Libertadores o a la Selección en eliminatorias—, narrar a tu selección en un Mundial es “el mayor logro” de cualquiera que se dedique a eso.

Que por cierto, hablando de narrar a un equipo mexicano en Copa Libertadores, o a la Selección en eliminatorias, me contó que no sólo los futbolistas sufren hostilidad en esa clase de partidos, también los comentaristas sólo por el hecho de ser mexicanos. Recordó una anécdota en Honduras, territorio bien conocido por la afición mexicana debido a la hostilidad que se vive allá:

Ya para finalizar, llegó el momento de hacer la pregunta obligada para cualquier experto del deporte en año mundialista: ¿Cómo le irá a México en Qatar 2022?

Raúl Orvañanos fue contundente en su respuesta:

View this post on Instagram

Explicó sus motivos, pero nos deja ver que tiene confianza en que algo cambie de aquí a noviembre:

“Porque el equipo no está jugando a nada, a nada… pero yo tengo la confianza de que hay futbolistas de capacidad y que de aquí a la Copa del Mundo el equipo va a mejorar. No me gusta nada… yo creo que en este momento no le gusta ni a los futbolistas; aunque no lo digan públicamente, no les debe de gustar porque el equipo juega muy mal“.