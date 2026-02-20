Lo que necesitas saber: La última vez que Ferrari tuvo un campeón en la Fórmula 1 fue en el 2007 con Kimi Raikkonen.

¿Se han preguntado cuál es el equipo más difícil de dirigir en tooodo el mundo? Spoiler, no es el ni América ni Chivas. Entre los equipos más difíciles de dirigir tenemos a la Selección de Inglaterra, Ferrari en la Fórmula 1 y el Manchester United en la Premier League, por mencionar algunos.

Los tres equipos son históricos y ese es uno de los ‘problemas’ actuales. Los entrenadores en turno deben lidiar con la presión de regresar a los años de gloria al equipo, algo que claramente no es tarea fácil.

Así que, por acá les dejamos la lista de los 20 equipos más difíciles de entrenar, según The Athletic.

20 equipos más difíciles de dirigir en el mundo

De acuerdo con la lista de The Athletic, los primeros cinco lugares son para la Selección de Inglaterra, los New York Jets, el Real Madrid, Ferrari y el Manchester United.

Cargos que son el sueño de muchos entrenadores o jefes de equipo, pero que en pocos meses se vuelven una pesadilla, por la exigencia de resultados que no solo llega de los aficionados, también de las directivas.

Aunque el Real Madrid ha logrado coronarse campeón de la Liga de España y hasta de la Champions League en los últimos años, el caso del Manchester United es diferente. Los ‘Red Devils’ no han ganado la Premier League desde el 2013, cuando Alex Ferguson aún era su entrenador.

Y bueno, Ferrari, con todo y su enorme historia en el ‘Gran Circo’, no ha vuelto a tener un campeón desde el 2007, cuando Kimi Raikkonen ganó la temporada.

N° Equipo Deporte 1 Selección de Inglaterra Futbol 2 New York Jets NFL 3 Real Madrid Futbol (LaLiga) 4 Ferrari, jefe de equipo Fórmula 1 5 Manchester United Futbol (Premier League) 6 Tottenham Futbol (Premier League) 7 Chelsea Futbol (Premier League) 8 New York Yankees MLB 9 Chelsea (Femenil) Futbol (Women’s Super League) 10 Selección de Estados Unidos (Femenil) Futbol 11 Watford Futbol (Championship) 12 Bayern Munich Bundesliga 13 Lakers Básquetbol (NBA) 14 New York Knicks Básquetbol (NBA) 15 Selección de Brasil Futbol 16 Toronto Maple Leafs Hockey (NHL) 17 Celtic Futbol (Scottish Premiership) 18 Fenerbahce Futbol (Super Liga Turca) 19 Alabama Futbol Americano colegial 20 India Cricket

¿Por qué es difícil entrenar al Chelsea y al Tottenham?

Se entiende que la grandeza del Manchester United (aunque no sean aficionados) se deba a su historia y los títulos que ganaron hace varios años. Sin embargo, entrenar al Chelsea tampoco es cosa sencilla; basta ver la constante rotación que tienen los entrenadores elegidos.

Antonio Conte fue el último entrenador que duró más de dos años al frente de los ‘Blues’, con un total de 742 días, entre julio del 2016 y julio del 2018. La paciencia y los proyectos largos no son el fuerte del equipo, por eso es tan difícil ver que los entrenadores duren en el cargo y puedan entregar resultados.

Entrenadores del Chelsea

N° Entrenador Periodo Días 1 Antonio Conte Julio 2016 – Julio 2018 741 2 Maurizio Sarri Julio 2018 – Junio 2019 351 3 Frank Lampard Julio 2019 – Enero 2021 571 4 Thomas Tuchel Enero 2021 – Septiembre 2022 589 5 Graham Potter Septiembre 2022 – Abril 2023 206 6 Bruno Saltor 3 – 4 Abril 2023 2 días 7 Frank Lampard Abril 2023 – Junio 2023 85 días 8 Mauricio Pochettino Julio 2023 – Junio 2024 365 días 9 Enzo Maresca Julio 2024 – Enero 2026 549 días 10 Liam Rosenior Enero 2026 – actualidad –

¿Y el Tottenham? Bueno, digamos que los ‘Spurs’ no han encontrado una estabilidad ni un proyecto que pueda consolidarlos como un equipo candidato a llevarse la Premier League. Aunque no son un club limitado económicamente hablando, tampoco han logrado armarse con fichajes fuertes, apenas unas cuantas figuras que cargan con todo el peso del equipo.

El caso de la Selección Femenil de Estados Unidos no es muy diferente al de Ferrari o el Manchester United. Son las máximas campeonas en el futbol femenil con cuatro mundiales en la bolsa, por lo que deben ganar todo lo que puedan y demostrar en cada uno de los partidos la superioridad que poseen. Lo que se traduce en presión para el cuerpo técnico y las jugadoras.

Igual que la Selección de Brasil, después Corea-Japón en el 2002 no ha vuelto a ganar un Mundial, así que la directiva puso todas sus esperanzas en Carlo Ancelotti para romper su sequía y volver a la cima. Aunque con mucha presión de por medio, no solo por el equipo, también por el buen historial que tiene el italiano a nivel de clubes.

Estos son solo algunos ejemplos de los 20 cargos, pero ¿cuál agregarían y por qué?