Lo que necesitas saber:

La última vez que Ferrari tuvo un campeón en la Fórmula 1 fue en el 2007 con Kimi Raikkonen.

¿Se han preguntado cuál es el equipo más difícil de dirigir en tooodo el mundo? Spoiler, no es el ni América ni Chivas. Entre los equipos más difíciles de dirigir tenemos a la Selección de Inglaterra, Ferrari en la Fórmula 1 y el Manchester United en la Premier League, por mencionar algunos.

Los tres equipos son históricos y ese es uno de los ‘problemas’ actuales. Los entrenadores en turno deben lidiar con la presión de regresar a los años de gloria al equipo, algo que claramente no es tarea fácil.

Así que, por acá les dejamos la lista de los 20 equipos más difíciles de entrenar, según The Athletic.

memes ferrari gp hungria
Captura de pantalla X

20 equipos más difíciles de dirigir en el mundo

De acuerdo con la lista de The Athletic, los primeros cinco lugares son para la Selección de Inglaterra, los New York Jets, el Real Madrid, Ferrari y el Manchester United.

Cargos que son el sueño de muchos entrenadores o jefes de equipo, pero que en pocos meses se vuelven una pesadilla, por la exigencia de resultados que no solo llega de los aficionados, también de las directivas.

carlo ancelotti real madrid
Carlo Ancelotti / Foto: realmadrid.com

Aunque el Real Madrid ha logrado coronarse campeón de la Liga de España y hasta de la Champions League en los últimos años, el caso del Manchester United es diferente. Los ‘Red Devils’ no han ganado la Premier League desde el 2013, cuando Alex Ferguson aún era su entrenador.

Y bueno, Ferrari, con todo y su enorme historia en el ‘Gran Circo’, no ha vuelto a tener un campeón desde el 2007, cuando Kimi Raikkonen ganó la temporada.

EquipoDeporte
1Selección de InglaterraFutbol
2New York JetsNFL
3Real MadridFutbol (LaLiga)
4Ferrari, jefe de equipoFórmula 1
5Manchester UnitedFutbol (Premier League)
6TottenhamFutbol (Premier League)
7ChelseaFutbol (Premier League)
8New York YankeesMLB
9Chelsea (Femenil)Futbol (Women’s Super League)
10Selección de Estados Unidos (Femenil)Futbol
11WatfordFutbol (Championship)
12Bayern MunichBundesliga
13LakersBásquetbol (NBA)
14New York KnicksBásquetbol (NBA)
15Selección de Brasil Futbol
16Toronto Maple LeafsHockey (NHL)
17CelticFutbol (Scottish Premiership)
18Fenerbahce Futbol (Super Liga Turca)
19AlabamaFutbol Americano colegial
20IndiaCricket
Manchester United
Fotografía @ManUtd vía X

¿Por qué es difícil entrenar al Chelsea y al Tottenham?

Se entiende que la grandeza del Manchester United (aunque no sean aficionados) se deba a su historia y los títulos que ganaron hace varios años. Sin embargo, entrenar al Chelsea tampoco es cosa sencilla; basta ver la constante rotación que tienen los entrenadores elegidos.

Antonio Conte fue el último entrenador que duró más de dos años al frente de los ‘Blues’, con un total de 742 días, entre julio del 2016 y julio del 2018. La paciencia y los proyectos largos no son el fuerte del equipo, por eso es tan difícil ver que los entrenadores duren en el cargo y puedan entregar resultados.

Entrenadores del Chelsea

EntrenadorPeriodoDías
1Antonio ConteJulio 2016 – Julio 2018741
2Maurizio SarriJulio 2018 – Junio 2019351
3Frank LampardJulio 2019 – Enero 2021571
4Thomas TuchelEnero 2021 – Septiembre 2022589
5Graham PotterSeptiembre 2022 – Abril 2023206
6Bruno Saltor3 – 4 Abril 20232 días
7Frank LampardAbril 2023 – Junio 202385 días
8Mauricio PochettinoJulio 2023 – Junio 2024365 días
9Enzo MarescaJulio 2024 – Enero 2026549 días
10Liam RoseniorEnero 2026 – actualidad

¿Y el Tottenham? Bueno, digamos que los ‘Spurs’ no han encontrado una estabilidad ni un proyecto que pueda consolidarlos como un equipo candidato a llevarse la Premier League. Aunque no son un club limitado económicamente hablando, tampoco han logrado armarse con fichajes fuertes, apenas unas cuantas figuras que cargan con todo el peso del equipo.

El caso de la Selección Femenil de Estados Unidos no es muy diferente al de Ferrari o el Manchester United. Son las máximas campeonas en el futbol femenil con cuatro mundiales en la bolsa, por lo que deben ganar todo lo que puedan y demostrar en cada uno de los partidos la superioridad que poseen. Lo que se traduce en presión para el cuerpo técnico y las jugadoras.

Igual que la Selección de Brasil, después Corea-Japón en el 2002 no ha vuelto a ganar un Mundial, así que la directiva puso todas sus esperanzas en Carlo Ancelotti para romper su sequía y volver a la cima. Aunque con mucha presión de por medio, no solo por el equipo, también por el buen historial que tiene el italiano a nivel de clubes.

Estos son solo algunos ejemplos de los 20 cargos, pero ¿cuál agregarían y por qué?

