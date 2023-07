El sueño europeo ha quedado en el pasado, ahora, el verdadero sueño de los mexicanos en Europa es jugar en México, ¿no me creen? pregúntenle a Érick Gutiérrez, Eugenio Pizzuto, Diego Lainez, José Juan Macías y Santiago Muñoz los tres prefirieron los prefirieron regresar a la Liga MX en lugar de pelear por una oportunidad en el ‘Viejo Continente’. Esos que se fueron como diamantes regresaron convertidos en carbón.

El último ejemplo es Érick Gutiérrez, el ‘flamante’ refuerzo de Chivas para el Apertura 2023. La directiva ‘Rojiblanca’ logró seducir al ‘Guti’ con un jugoso contrato y asegurándole prácticamente su titularidad, esa que nunca tuvo segura en sus cinco temporadas en el PSV de la Eredivisie.

Érick Gutiérrez, el fichaje ‘bomba’ de Chivas

Algo muy curioso está pasando en la Liga Mx, en lugar de exportar jugadores a Europa, ha optado por repatriarlos, una situación que refleja la pésima realidad por la que atraviesa el futbol mexicano aunque sus directivos se empeñen en negarlo.

Erick Gutiérrez, jugador de Chivas / Fotografía @Chivas

En sus cinco años con el PSV Enidhoven, el ‘Guti’ conquistó dos Copas de Países Bajos y una Supercopa, aún sí nunca pudo afianzarse en el once titular del equipo, siempre fue visto como el ‘suplente ideal’ de cada técnico que desfiló por el banquillo de los ‘Granjeros’.

Con 28 años de edad, Gutiérrez se resignó a pelear por mantenerse en el ‘Viejo Continente’ y decidió regresar a México para jugar con el ‘Rebaño Sagrado’, un club que presume de su cantera, pero que tuvo que recurrir a la repatriación para reforzar su plantel.

Eugenio Pizzuto y su paso de puntitas por Europa

Eugenio llegó al ‘Viejo Continente’ en el 2020, cuando fichó por el Lille de la Ligue 1, justo cuando se encontraba en proceso de recuperación de una fractura de peroné, en lugar de esperar a estar al cien por ciento se fue a Francia en donde pagó muy caro su mala decisión y pasó sin pena ni gloria, como sí nunca hubiera estado en el club.

Eugenio Pizzuto con el Sporting de Braga / Fotografía @CDesportiva_SCB

Se fue cedido al Sporting de Braga de Portugal en el 2022 con la esperanza de recuperar el nivel (yo sé que esa historia les parece familiar) y ¿adivinen que? no funcionó. Apenas pudo jugar cuatro partidos y eso, con el equipo B, ni siquiera con el cuadro titular, fracasos que lo llevaron a aceptar la oferta de los ‘Felinos’ y regresó a la tierra que lo vio nacer con las manos vacías.

Diego Lainez volvió a jugar en la Liga MX

Una historia bastante similar a la de Diego Lainez (les dije que esa historia ya se la sabían), su compañero en cuadro se fue en el 2019 al Real Betis de la Liga Española como la futura gran promesa del fútbol nacional, ¿se acuerdan de que unos lo llamaron el ‘Messi mexicano’? pues no le hizo honor al apodo pasó más tiempo en el banquillo de suplentes que con el Betis que en la cancha.

Se fue al Sporting de Braga después de estar borrado tres años del cuadro titular y en lugar de despuntar terminó dando tres pasos hacia atrás y regresó a México para fichar con Tigres.

Diego Lainez regresó de Europa y fue campeón con Tigres / Fotografía @DiegoLainez10

Si si si, ya sabemos que Lainez está muy orgulloso de haber sido campeón con los ‘Felinos’ en el Clausura 2023, pero todos sabemos que su participación no fue nada relevante, es más sin él los hombres de Dante Siboldi hubieran levantado el título sin ningún problema, así que no tiene nada que andar presumiendo.

Santi Giménez se cuece aparte

También sabemos que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias para entender cómo unos fracasan y otros no. Santiago Giménez tiene tan solo 22 años, uno menos que Lainez y ya fue campeón de la Eredivisie con el Feyenoord de Rotterdam, no solo eso estuvo a cinco goles de quedarse con el título de goleo en su primera temporada en el ‘Viejo Continente’.

Santiago Giménez campeón de la Eredivisie con el Feyenoord de Rotterdam / Fotografía @Santigim9

La falta de minutos y las lesiones que marginaron a José Juan Macías

Esperen, no nos podemos olvidar de José Juan Macías, el canterano de Chivas se fue al Getafe en el 2021 y bueno, ya pueden imaginar como fue el final. Jugó apenas ocho partidos, siete de Liga y uno en la Copa del Rey.

Jose Juan Macías con Chivas en el Clausura 2022 / Fotografía Mexsport

Guadalajara trató de rescatar a Macías en el 2022, pero la mala suerte ha estado cerca de JJ y cuando todo pintaba para que tuviera minutos en la Liga Mx una rotura total de ligamento cruzado anterior lo marginó de las canchas. Tendrá que trabajar el doble sí quiere recuperar el nivel que tenía y ver sí es suficiente para buscar su revancha.

Santiago Muñoz y su ‘maestría’ en el Newcastle

Otro triste ejemplo es Santiago Muñoz de Santos Laguna, en el 2021 el delantero se fue de préstamo al Newcastle de la Premier League y lo más que logró fue jugar dos partidos como titular con la Sub 21, algo que a todas luces parece fracaso pero que él lo toma de otra manera; “Lo tomo como una maestría y gracias al club que me ayudó a (tener) la oportunidad a mi corta edad”.

Santiago Munoz, jugador de Santos / Fotografía Mexsport

La falta de hambre lo hizo regresar a Santos Laguna, en donde tampoco ha logrado hacerse de un lugar en el equipo titular entre lesiones y falta de actividad ha pasado más tiempo en la banca que en la cancha.

Esperamos que sean los últimos en tener una mala racha en el ‘Viejo Continente’ y que los nuevos mexicanos que se atrevan a emprender el viaje se puedan establecer en un buen equipo tal como lo hizo Santiago Giménez, Edson Álvarez y hace varios años Javier ‘Chicharito’ Hernández.