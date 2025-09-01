Lo que necesitas saber: Erik ten Hag se va tras una derrota y un empate en la Bundesliga...

A veces, los despidos de entrenadores no tienen explicación… en el caso del Bayer Leverkusen y Erik ten Hag, lo que no tiene explicación es por qué el club alemán se aventó a contratarlo, luego de lo que hizo en el Manchester United. En fin… cosa del pasado: ya lo despidieron.

Bueno, otra cosa que tampoco se explica bien es… por qué si lo contrataron sólo le dieron tres juegos de vida. Así es, Erik ten Hag se va tras sólo dirigir dos juegos de Bundesliga y uno de Copa.

Fotografía Getty Images

No convenció al Bayer el trabajo de Erik ten Hag

Muy de madrugada, el Bayer Leverkusen informó el despido de Erik ten Hag como su director técnico. Es una decisión “con efecto inmediato”, señaló el equipo teutón en un mensaje en redes sociales en el que omitieron el clásico “gracias por tanto”. No, nada de eso.

“Las últimas semanas han demostrado que construir un equipo nuevo y exitoso con esta configuración no es viable (…) Partir del camino en esta etapa inicial de la temporada es doloroso, pero lo consideramos necesario”, señaló el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes.

Fotografía @bayer04_es

Erik ten Hag llegó al Leverkusen para suplir a Xabi Alonso

Lo único que acompañó al seco anuncio de la salida de Erik ten Hag fue el aviso de que, en lo que se consigue un sustituto del estratega neerlandés, la dirección del equipo estará a cargo del cuerpo técnico asistente. Punto.

Erik ten Hag llegó al Bayer Leverkusen en mayo pasado, en sustitución de Xabi Alonso, quien había dejado la vara muy alta, luego de haber conseguido tres títulos en sólo año y medio de trabajo.

Getty Images

“Lo que Xabi creó aquí fue una obra maestra absoluta. Los cimientos, las estructuras, los métodos, los empleados siguen siendo los mismos”, aceptó ten Hag cuando tomó las riendas del Bayer, hace apenas poco más de tres meses.