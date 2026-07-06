Diputado del Partido Laborista pide a FIFA posponer sanción de tarjeta roja a Jarell Quansah en el partido México vs. Inglaterra

Lo que necesitas saber: Noah Law del Partido Laborista publicó una carta dirigida a Gianni Infantino para ver si la FIFA pospone la sanción contra Quansah.

Antes de que Donald Trump confirmara que había llamado a Gianni Infantino por lo de la tarjeta roja al delantero estadunidense Florian Balogun, desde el otro lado del charco apareció un diputado del Partido Laborista para pedir lo mismo a FIFA.

Se trató del diputado Noah Law del Partido Laborista por St Austell y Newquay, quien publicó una carta dirigida al mismísimo Gianni Infantino para ver si en una de esas la FIFA pospone la sanción —por tarjeta roja— contra Jarell Quansah de la Selección de Inglaterra que fue expulsado durante su partido contra México.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

La carta del diputado del Partido Laborista a FIFA

“Durante el partido del Mundial entre Inglaterra y México, nuestro formidable lateral derecho, Jarell Quansah, recibió una tarjeta roja por una entrada imprudente sobre un jugador mexicano.

Si bien creo que la tarjeta roja a Jarell Quansah fue justa y que las reglas arbitrales deben aplicarse con coherencia, considero apropiado aplazar su suspensión hasta después de la finalización de este Mundial”.

Aquí parte de la carta de Noah Law, quien si bien reconoció que la tarjeta roja había sido aplicada de manera justa, señaló que para estar a tono con la decisión de la FIFA de posponer la sanción contra Florian Balogun… en el caso de Quansah tendría que aplicar lo mismo.

Foto: @NoahLaw4StAN.

“Sabemos que se produjo una situación similar anteriormente en la competición, cuando el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, recibió una tarjeta roja durante los dieciseisavos de final. La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los árbitros cumplan las reglas, sino también de que estas se apliquen por igual a todas las naciones participantes.

Estoy seguro de una suspensión aplazada mientras que otro, en circunstancias similares, no”.

Law remató que dejar el piso parejo era importante porque no solo en el futbol están en riesgo las reglas, sino en la política internacional y el sistema multilateral.

“Les pido que traten este asunto con la máxima seriedad”, insistió. ¿Ustedes qué dicen de este mensaje?

Sobre todo en contexto de que salió casi a la par de que Donald Trump admitiera que había llamado a Infantino para que la FIFA reconsiderara la sanción al delantero.

Infantino

La FIFA dio luz verde para posponer la sanción a Balogun y luego Infantino publicó en sus redes que esta decisión era independiente a su presidencia.

Y que la conversación con Donald Trump había sido como cualquier otra con cualquier otro jefe de Estado.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no”.

Foto: @fifamedia

Así las cosas con la FIFA cuya decisión ha provocado un montón de cuestionamientos en redes, desde la afición hasta políticos como el diputado del Partido Laborista.