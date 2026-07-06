Lo que necesitas saber: Cuba registró un nuevo apagón de alcance nacional luego de que el sistema eléctrico colapsara.

¿Te imaginas vivir tus días sin electricidad? Bueno, pues esa es la realidad que enfrentan constantemente en Cuba… y la más reciente ocurrió este lunes, cuando el colapso de su sistema eléctrico ocasionó un apagón en todo el país.

Colapsa sistema eléctrico de Cuba

Este lunes, Cuba enfrentó un nuevo apagón en todo el país… siendo este el tercero en los últimos seis meses, recordándole al mundo la crisis energética que enfrenta por las sanciones petroleras de Estados Unidos.

Mediante redes sociales, la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó sobre esta desconexión total del sistema que afectó a las más de 9 millones de personas que viven en la isla.

De acuerdo con el ministro de energía, Vicente de la O Levy, se encuentran activados los protocolos para recuperar la energía en la isla… y ya funcionan los microsistemas.

Crisis de apagones // Foto: Yoani Sánchez, directora de @14ymedio

¿A qué se deben tantos apagones?

Dejando a un lado el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla, la crisis por falta de energía en todo el país se debe en gran parte a las condiciones en las que operan las infraestructuras eléctricas de Cuba.

Solo para que se den una idea, 9 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban operando durante esta nueva crisis debido a averías y trabajos de mantenimiento.