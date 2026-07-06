Lo que necesitas saber:

Jordan Henderson sólo ha jugado seis minutos en este Mundial

Jordan Henderson se perderá el resto del Mundial con la Selección de Inglaterra después de sufrir una fractura en la muñeca en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca. La lesión ocurrió una vez finalizado el partido contra la Selección de México, cuando intentó saltar las vallas de publicidad. 

Henderson, de 36 años de edad, no entró a la cancha durante el partido contra México y de hecho sólo entró de cambio en el partido contra Panamá, en la fase de grupos, de modo que sólo había jugado seis minutos en esta Copa del Mundo.

Jugadores de Inglaterra cubren a Henderson mientras es atendido
Jugadores de Inglaterra cubren a Henderson mientras es atendido / Mexsport

Henderson se pierde el resto del Mundial con Inglaterra 

Aún con casaca de suplente, Henderson intentó saltar la publicidad, sin embargo no apoyó bien la mano izquierda sobre la base de la vaya y cayó estrepitosamente al césped. 

El futbolista del Brentford fue atendido inmediatamente por el cuerpo médico de la Selección de Inglaterra, que incluso trató a Henderson con oxígeno, para después retirarlo en camilla y después ser trasladado a un hospital en la Ciudad de México. 

Henderson se quedó en México

De acuerdo con The Athletic, la Selección de Inglaterra regresó a su base en Kansas City, pero Henserson se quedó en la Ciudad de México, donde fue intervenido quirúrgicamente por fractura en la muñeca, lo cual lo tendrá fuera de circulación de tres a cuatro meses, por lo cual se pierde lo que queda de la Copa del Mundo. 

A pesar de no haber jugado, Henderson recibió una tarjeta amarilla durante el partido con México, por reclamos hacia el árbitro.

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