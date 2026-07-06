Lo que necesitas saber: Javier Aguirre fue titular en los cinco partidos que jugó México en el Mundial de 1986.

Javier Aguirre tiene un largo recorrido si de Mundiales hablamos. Fue como jugador, auxiliar y tres veces como entrenador de la Selección Mexicana; le tocó inaugurar dos Copas del Mundo contra Sudáfrica. Aunque su debut oficial en el banquillo lo hizo en Corea-Japón 2002.

En sus años de jugador, le tocó participar en México 1986. En aquel entonces, por reglas de la FIFA, la Selección Mexicana no fue la encargada del partido inaugural, su primer partido fue contra Bélgica en el entonces llamado, Estadio Azteca, y el ‘Vasco’ formó parte de aquel triunfo 2-1 sobre los belgas.

¿Sabían que también asistió a Estados Unidos 1994?

Fotografía @miseleccionmx

Ah, por si se lo preguntan, el entrenador que más Copas del Mundo ha dirigido es el brasileño Carlos Alberto Parreira con un total de seis.

Kuwait en España 1982

Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990

Brasil en Estados Unidos 1994 (campeón del mundo)

Arabia Saudita en Francia 1998

Brasil en Alemania 2006

Sudáfrica en Sudáfrica 2010

Javier Aguirre en México 1986

El único Mundial que Javier Aguirre jugó fue el de México 1986. El ‘Vasco’ tenía toda la confianza de Bora Milutinovic, entrenador de la Selección, tanto así que fue titular en los cinco partidos, incluido el juego contra Alemania Occidental en Cuartos de Final.

México perdió aquel partido en tanda de penales 1-4, pero la historia tal vez habría sido distinta si no hubieran expulsado a Aguirre en el minuto 100, por una falta contra Lothar Matthäus, justo cuando el marcador estaba en ceros y no hubieran anulado el gol de Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz.

Aguirre fue auxiliar de Miguel Mejía Barón en 1994

Antes de que Javier Aguirre fuera nombrado entrenador de México, fue al Mundial de Estados Unidos 1994 como auxiliar de Miguel Mejía Barón junto a Ricardo Ferretti.

En aquel entonces, Bulgaria eliminó a la Selección en tanda de penales en los octavos de final ¿se acuerdan?

Debut de Javier Aguirre como entrenador de México

En Corea-Japón 2002, Javier Aguirre regresó a una Copa del Mundo, aunque lo hizo como entrenador de México. Le tocó jugar contra los rivales del Grupo G y consiguió dos victorias contra Croacia y Ecuador, además de un empate frente a la Italia de Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero y más estrellas.

¿Recuerdan aquel señor golazo que le marcó Jared Borgetti a Buffon?

Aguirre y México se fueron eliminados en Octavos de Final ante Estados Unidos, sí, el archirrival los dejó fuera por un doloroso 2-0 con goles de Brian Mcbride y claro, Landon Donovan.

Primera inauguración de Javier Aguirre en el Mundial

Javier Aguirre volvió a tomar el mando de México para Sudáfrica 2010. Aquella ocasión le tocó inaugurar su primer Mundial con un empate 1-1, Rafa Marquez evitó la derrota en los últimos minutos del partido tras el gol de Siphiwe Tshabalala que hizo bailar a todo su país.

Y como el futbol siempre da revanchas, en el 2026 ambas selecciones volverán a verse las caras en la inauguración de otra Copa del Mundo.

Pero regresando a aquel 2010, México se fue eliminado en Octavos de Final por Argentina 3-1, su verdugo en los Mundiales. Recuerdan aquella conferencia de prensa en la que Aguirre salió con una gorra cubriendo todo su rostro antes del partido ¿No? Acá se las dejamos.

El último Mundial de Javier Aguirre

Javier Aguirre vivió su tercera Copa del Mundo como entrenador y quinta, si contamos su etapa como jugador y auxiliar, en el Mundial 2026. No pudo llegar a los cuartos de final, aunque México avanzó como líder del Grupo A, con 3 victorias, 9 puntos y ningún gol recibido; al final, Inglaterra lo eliminó en octavos de final por marcador de 3-2.

Por primera vez, la Selección Mexicana perdió un partido en el Azteca en Copas del Mundo. Tampoco pudo llegar a los cuartos de final como lo había hecho en las dos ediciones anteriores en las que fue anfitrión.

Los Mundiales de Javier Aguirre

En sus cinco Mundiales, Javier Aguirre solo llegó a los cuartos de final en 1986, cuando era jugador. Mientras que, en su etapa como entrenador y auxiliar, solo consiguió llegar a los octavos de final.