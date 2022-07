Eva Espejo respondió a un posible conflicto con Desirée Monsiváis en Rayadas: "Me parece injusto"

Desirée Monsiváis comenzará una nueva etapa en su carrera como futbolista, ya que saldrá del Monterrey y todo indica que su destino está en Escocia. Pero antes de salir de la Liga MX Femenil, la conversación tomó un rumbo fuera de lo deportivo por supuestos conflictos con Eva Espejo.

La directora técnica de las Rayadas no tomó en cuenta a la máxima goleadora del club y de toda la Liga para el arranque del Apertura 2022. De inmediato, comenzaron los rumores sobre la fractura en su relación; sin embargo, Espejo no lo aceptó ni negó.

Mexsport

Por ello, después de la derrota ante Querétaro, Eva Espejo fue cuestionada por lo que sucedió con Desirée Monsiváis. Sin negar que hubo algún problema, la estratega se mostró afectada por la pregunta. Eso sí, declaró que la verdadera noticia debería girar entorno a la futbolista.

“Ya no voy a hablar del tema de Desiree por respeto a ella. Considero que la prensa ha decidido no comunicar, no investigar, no nada. Al menos yo me siento en un entredicho que no existe y es injusto para ella porque está teniendo una oportunidad; la noticia tendría que ser la oportunidad que tiene de ir al extranjero a la edad que tiene, en el momento y con la calidad de jugadora que es. Y la noticia va hacia un conflicto entre ella y yo.

“Es tan injusto, tan desesperante por momentos. Ella y yo siempre hemos llevado una relación respetuosa, como todos los equipos siempre habrá diferencias momentáneas. A mí, hoy, me parece injusto llevar la conversación a un conflicto cuando tendríamos que hablar de la virtud que ha tenido, de la valentía de salir del equipo de sus amores para ir al extranjero“, dijo Eva Espejo en conferencia de prensa.

Mexsport

¿Qué dijo Monsiváis sobre Eva Espejo en su despedida?

La misma pregunta llegó a oídos de Desirée Monsiváis cuando anunció su salida junto a Duilio Davino; la aclaró que no hubo problemas con Eva Espejo y que ha recibido mucho apoyo en los últimos días.

“Son buenos para hacerse historias en su cabeza y digo: ‘Ok esto es lo que vende lamentablemente’. Pero no hay ningún tipo de diferencia, al contrario me he sentido muy apoyada, hemos hablado dentro y fuera de la cancha“, agregó Monsiváis.

?| “Rayados es mi fortaleza y apoya mis anhelos y mis sueños. Me dejan irme para crecer dejando las puertas abiertas”. @DesMonsivais ?#DesXSiem9re ? pic.twitter.com/KQzveWVpN8 — Rayadas (@Rayadas) July 14, 2022