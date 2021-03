¡FC Barcelona absuelto del ‘Barçagate’! Bartomeu puesto en libertad pero con cargos

Las cosas en Barcelona no están bien y se sabe por todos, tampoco es que sea una sorpresa. Todos los problemas del club se están fusionando en uno: El último presidente fue detenido (aunque ya fue liberado, pero con cargos), el tema económico sigue siendo una pesadilla para los catalanes y en lo deportivo, simplemente las cosas no levantan.

El Barçagate será uno de esos capítulos negros en la historia del Barcelona, una especie de guerra sucia interna para evidenciar todo lo malo que hicieron y siguen haciendo. Cualquier similitud entre “Club de Cuervos” y el actual conjunto culé es mera coincidencia.

Bartomeu arrestado 🚔🚨 La policía catalana ha registrado este lunes las oficinas del @FCBarcelona en medio del denominado ‘Barçagate’. Se investiga la presunta contratación de empresas para desprestigiar a algunos futbolistas e integrantes del club.

La jueza Alejandra Gil, encargada del caso, levantó el secreto de sumario del caso de la monitorización de las redes sociales. Más despacio cerebrito, ¿Qué significa esto? En la investigación el club Barcelona aparece como una persona jurídica no investigada, o sea, que está fuera de cargos.

Esto quiere decir que el club, como tal, ya no será investigado por el Barçagate y toda la investigación del caso pasará a Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer. El ex presidente del club y su mano derecha fueron puestos en libertad, aunque no se irán limpios de cargos, ambos seguirán siendo investigados.

Las elecciones para presidente del Barcelona

Todo el escándalo del Barçagate no deja bien parado al Barcelona, aunque ya no esté bajo investigación. La pésima situación que vive el club está haciendo sin dirigente oficial y las elecciones para elegir al nuevo presidente se realizarán el 7 de marzo.

Tres son los candidatos que buscan la presidencia del club: Joan Laporta, quien ya estuvo al mando del conjunto; Víctor Font y Toni Freixa serán los encargados de competir para ver quién se convertirá en el nuevo presidente del club blaugrana.

¿Cómo van a poder votar los socios? Para poder votar al nuevo presidente existen dos modalidades. En cada una de las sedes que estarán disponibles, exclusivamente en Cataluña debido a la pandemia no se podrá realizar en otras ciudades españolas.

Y la segunda es vía correo, y se podrá también realizar de dos maneras diferentes: Primera, el voto se podrá hacer a través de la oficina de correos que le corresponda a cada uno de los socios. La segunda, es emitir el voto desde el domicilio, esta opción estuvo disponible para los socios mayores a 65 años que tengan la imposibilidad de ira alguna de las sedes por motivos de salud.