¡La Fórmula 1 está de regreso! Aunque aún faltan un par de meses para la primera carrera de la temporada 2023, el máximo circuito del automovilismo profesional estará de regreso un poco antes con Drive to Survive, la serie de Netflix donde vemos el día a día de los mejores pilotos del mundo y nos enteramos de toooooodo lo que pasa detrás de cada Gran Premio.

Oh sí, la temporada 5 de Drive to Survive ya no tarda nada en llegar. Netflix liberó este 12 de enero un adelanto de lo que veremos próximamente y también reveló ya la fecha de estreno.

Foto: Netflix

Regresa la F1 con ‘Drive to Survive’

Para empezar destaca en el adelanto que los pilotos vieron en la temporada 2022 un enorme desafío por los cambios en el reglamento. “Un nuevo amancer para la F1”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confirmación de que Max Vertsappen estará presente en la nueva temporada de Drive to Survive. Recordemos que estaba en duda su participación y hasta unas condiciones puso para regresar a la serie (acá te contamos todo ese asunto).

Foto: Netflix

Pero en fin, sin más preámbulo, vamos con el adelanto publicado por Netflix con la fecha de estreno de la temporada 5.

Y tras el estreno viene la primera carrera del año

Como seguro nostaste, será el 24 de febrero cuando tengamos de vuelta en la pantalla el rugir de los motores. Hablamos de que tendremos el regreso de Drive to Survive a poco más de una semana del primer Gran Premio de la temporada 2023.

Foto: Netflix

El GP de Bahréin abre el telón de la F1 este año el domingo 5 de marzo, así que vámonos preparando de una vez para el regreso de la Fórmula 1 en todo su esplendor para esas fechas.