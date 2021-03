¡Lo que faltaba! Gales denuncia racismo luego del partido contra México

Mal y de malas dentro, pero también fuera de la cancha… Algunos elementos de la selección de Gales expusieron que fueron víctimas de racismo después de vencer 1-0 a México en partido amistoso.

El resultado molestó a los aficionados mexicanos, que primero descargaron su coraje a través de los ya tradicionales memes. Sin embargo, otros prefirieron mandar mensajes lamentables en redes sociales.

Ben Cabango, quien también es defensa en el Swansea de Inglaterra, y Rabbi Matondo, delantero del Stoke City, se convirtieron en el blanco de personas que enviaron insultos y emojis de changos para referirse a ellos.

Ante esta situación, la Federación de Gales emitió un comunicado para rechazar el racismo y explicar que los insultos estuvieron relacionados con el triunfo sobre México. Además, los directivos decidieron llevar el caso a la policía.

“La Federación de Futbol de Gales (FAW, por sus siglas en inglés) está molesta por el abuso racial que algunos jugadores recibieron después del partido de anoche. Estamos en diálogo con la policía para asegurarnos que este horrible comportamiento se investigue“, indica el texto.

Aunque es muy difícil explicar el motivo que tiene la gente para insultar a los deportistas, el caso de Ben Cabango estaría relacionado con la situación que atravesó con Hirving Lozano en el terreno de juego.

Durante el encuentro, algunas cámaras alcanzaron a captar que el galés le hizo una seña obscena al mexicano. Por supuesto, esto desató la furia de los compatriotas del Chucky y sí, estos fueron los que se encargaron de mandarle miles de mensajes.

Another player is victim to racist @miseleccionmx fans, @FIFAcom needs to intervene, my thoughts are with Ben Cabango, Mexicans shouldn’t be allowed to call anyone a monkey! #WALMEX pic.twitter.com/sde569bT9c

— Joe Salchichon (@jonsalchichonn) March 28, 2021